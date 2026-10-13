EMC est l'un des principaux fournisseurs de solutions matérielles de stockage informatique pour la sauvegarde et la restauration des données ainsi que l'accélération du passage au Cloud Computing.

EMC a commencé sa collaboration avec Akamai suite à des problèmes de performances de ses applications pour ses utilisateurs des régions les plus reculées d'Asie et d'Europe de l'est. L'entreprise a essayé de concevoir sa propre solution de réseau de diffusion de contenu (CDN), mais les coûts prohibitifs et les délais intenables l'ont conduite à s'adresser à Akamai qui lui a proposé une infrastructure évolutive et flexible.

Akamai a commencé par diffuser le contenu d'e-learning d'EMC et les bons résultats ne se sont pas fait attendre. EMC a pu réduire le nombre de formations en salle et dispensées par un formateur pour se tourner vers un module de formation qui repose davantage sur l'informatique et la vidéo, lui permettant d'économiser des millions de dollars. Elle a également été en capacité de proposer des formations et du contenu à la demande, un avantage considérable sur le marché actuel, très dynamique.

La relation entre EMC et Akamai s'est intensifiée au fil des ans. Ce qui était au départ une simple solution de diffusion de son contenu d'e-learning a évolué et Akamai diffuse maintenant presque tout le contenu de l'extranet d'EMC. C'est le cas notamment de son portail en libre-service de partenaire, ses programmes de diffusion de logiciels et sa plateforme de e-commerce. Plus récemment, EMC a commencé à utiliser Akamai Web application Accelerator pour son nouveau site Web.