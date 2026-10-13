EMC ist ein führender Anbieter VON von Speicherhardwarelösungen zur Förderung von Datensicherung und Wiederherstellung und zur Beschleunigung der Reise hin zum Cloud Computing.

EMC begann seine Geschäftsbeziehung mit Akamai, weil es in Asien und Osteuropa mit Herausforderungen bei der Anwendungsperformance in Bezug auf seine Benutzer zu kämpfen hatte. Sie versuchten, ihre eigene CDN-Lösung zu entwickeln, und die Kosten und der Zeitplan waren unerschwinglich, was sie zu Akamai führte, das ihnen eine skalierbare, flexible Infrastruktur zur Verfügung stellte.

Zunächst begann Akamai mit der Bereitstellung von E-Learning-Inhalten von EMC, und der Vorteil war sofort sichtbar. EMC konnte die Anzahl der Präsenzschulungen und Schulungen mit Schulungsleiter reduzieren und ein computergestütztes Schulungs- und Videotrainingsmodul nutzen, wodurch Schulungskosten in Millionenhöhe eingespart werden konnten. Ein weiterer Vorteil war die Möglichkeit, Schulungen und Inhalte auf Abruf bereitzustellen, was im dynamischen Markt von heute ein enorm wichtiger Vorteil ist.

EMC hat seine Beziehung zu Akamai im Laufe der Jahre kontinuierlich ausgebaut. Was als Lösung für die Bereitstellung von E-Learning-Inhalten begann, hat sich dazu entwickelt, dass Akamai fast alle Inhalte für das EMC Extranet verteilt. Dazu gehören das Partner-Self-Service-Portal, Softwarebereitstellungsprogramme und die E-Commerce-Plattform. Zuletzt hat EMC mit der Nutzung von Akamai Web Application Accelerator für seine neue Website begonnen.