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IBM

Akamai 助力 IBM 优化内容交付体验

IBM 徽标

位置

美国纽约阿蒙克
http://www.ibm.com

行业

商业

IBM 是一家卓越的软件和服务提供商。在提供从大数据管理到分析功能的一切功能时，IBM 需要确保为客户提供快速、可靠和安全的体验。 

面对向全球客户交付内容的众多挑战，IBM 选用了 Akamai 的服务来优化内容交付体验。通过利用边缘缓存和优化网络路径，Akamai 助力 IBM 以尽可能高效的方式优化内容交付体验。通过基于类型和目的地来安全优化 IBM 的内容，Akamai 使 IBM 能够确保为客户提供完美的网络体验，无论客户身在何处都是如此。

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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