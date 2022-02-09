IBM 是一家卓越的软件和服务提供商。在提供从大数据管理到分析功能的一切功能时，IBM 需要确保为客户提供快速、可靠和安全的体验。

面对向全球客户交付内容的众多挑战，IBM 选用了 Akamai 的服务来优化内容交付体验。通过利用边缘缓存和优化网络路径，Akamai 助力 IBM 以尽可能高效的方式优化内容交付体验。通过基于类型和目的地来安全优化 IBM 的内容，Akamai 使 IBM 能够确保为客户提供完美的网络体验，无论客户身在何处都是如此。