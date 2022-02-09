A IBM é a maior provedora de software e serviços do mundo. Ao fornecer de tudo, de gerenciamento de Big Data a recursos de análise, a IBM precisa garantir o fornecimento de experiências rápidas, confiáveis e seguras para seus clientes.

Enfrentando inúmeros desafios ao entregar conteúdo a clientes em todo o mundo, a IBM contratou os serviços da Akamai para ajudar a otimizar a última milha. Ao aproveitar o armazenamento em cache na edge e otimizar o caminho por meio da rede, a Akamai ajudou a IBM a tornar a última milha o mais eficiente possível para o cliente. Otimizando com segurança o conteúdo da IBM com base no tipo e no destino, a Akamai permite que a IBM garanta uma experiência na Web perfeita para os clientes, independentemente de onde estejam.