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IBM

Akamai ajuda a IBM a otimizar a última milha para entrega de conteúdo

Logotipo da IBM

Localização

Armonk, Nova York, EUA
http://www.ibm.com

Setor

Comércio

A IBM é a maior provedora de software e serviços do mundo. Ao fornecer de tudo, de gerenciamento de Big Data a recursos de análise, a IBM precisa garantir o fornecimento de experiências rápidas, confiáveis e seguras para seus clientes. 

Enfrentando inúmeros desafios ao entregar conteúdo a clientes em todo o mundo, a IBM contratou os serviços da Akamai para ajudar a otimizar a última milha. Ao aproveitar o armazenamento em cache na edge e otimizar o caminho por meio da rede, a Akamai ajudou a IBM a tornar a última milha o mais eficiente possível para o cliente. Otimizando com segurança o conteúdo da IBM com base no tipo e no destino, a Akamai permite que a IBM garanta uma experiência na Web perfeita para os clientes, independentemente de onde estejam.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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