IBM es el mayor proveedor de software y servicios del mundo. Ya que su oferta va desde la gestión del big data hasta las capacidades de análisis, IBM necesita proporcionar una experiencia rápida, fiable y segura a sus clientes.

A fin de abordar los numerosos desafíos a la hora de distribuir contenido en todo el mundo, IBM contrató a los servicios de Akamai para que le ayudara a optimizar la última milla. Akamai ayudó a IBM a completar la última milla para el cliente de la forma más eficiente posible mediante el aprovechamiento del almacenamiento en caché en el Edge y la optimización de la ruta a través de la red. Gracias a la optimización segura del contenido de IBM según el tipo y el destino, Akamai consiguió que IBM garantizara una experiencia web perfecta para los clientes, sin importar dónde se encuentren.