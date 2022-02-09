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IBM

Akamai ayuda a IBM a optimizar la última milla para la distribución de contenido

Logo de IBM

Ubicación

Armonk, Nueva York, EE. UU.
http://www.ibm.com

Sector

Comercio

IBM es el mayor proveedor de software y servicios del mundo. Ya que su oferta va desde la gestión del big data hasta las capacidades de análisis, IBM necesita proporcionar una experiencia rápida, fiable y segura a sus clientes. 

A fin de abordar los numerosos desafíos a la hora de distribuir contenido en todo el mundo, IBM contrató a los servicios de Akamai para que le ayudara a optimizar la última milla. Akamai ayudó a IBM a completar la última milla para el cliente de la forma más eficiente posible mediante el aprovechamiento del almacenamiento en caché en el Edge y la optimización de la ruta a través de la red. Gracias a la optimización segura del contenido de IBM según el tipo y el destino, Akamai consiguió que IBM garantizara una experiencia web perfecta para los clientes, sin importar dónde se encuentren.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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