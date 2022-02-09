IBM ist der weltweit größte Software- und Serviceanbieter. IBM muss für ein schnelles, zuverlässiges und sicheres Kundenerlebnis sorgen, das alles von Big Data Management bis hin zu Analysefunktionen abdeckt.

Da IBM vor zahlreichen Herausforderungen bei der Bereitstellung von Inhalten für Kunden auf der ganzen Welt stand, entschied sich das Unternehmen bei der Optimierung über die letzte Meile für die Services von Akamai. Durch Edge-Caching und Pfadoptimierung über das Netzwerk unterstützte Akamai IBM dabei, die letzte Meile für dessen Kunden so effizient wie möglich zu machen. Durch die sichere typen- und zielbasierte Optimierung von Inhalten hilft Akamai IBM dabei, ein makelloses Weberlebnis für dessen Kunden zu gewährleisten, egal, wo diese sich befinden.