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IBM

Akamai unterstützt IBM bei der Optimierung der Inhaltsbereitstellung über die letzte Meile

IBM-Logo

Standort

Armonk, New York, USA
http://www.ibm.com

Branche

Handel

IBM ist der weltweit größte Software- und Serviceanbieter. IBM muss für ein schnelles, zuverlässiges und sicheres Kundenerlebnis sorgen, das alles von Big Data Management bis hin zu Analysefunktionen abdeckt. 

Da IBM vor zahlreichen Herausforderungen bei der Bereitstellung von Inhalten für Kunden auf der ganzen Welt stand, entschied sich das Unternehmen bei der Optimierung über die letzte Meile für die Services von Akamai. Durch Edge-Caching und Pfadoptimierung über das Netzwerk unterstützte Akamai IBM dabei, die letzte Meile für dessen Kunden so effizient wie möglich zu machen. Durch die sichere typen- und zielbasierte Optimierung von Inhalten hilft Akamai IBM dabei, ein makelloses Weberlebnis für dessen Kunden zu gewährleisten, egal, wo diese sich befinden.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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