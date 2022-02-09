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IBM

Akamai aide IBM à optimiser le dernier kilomètre pour la diffusion de contenu

Logo IBM

Localisation géographique

Armonk, New York, États-Unis
http://www.ibm.com

Secteur

Commerce

IBM est le plus grand fournisseur de logiciels et de services au monde. L'entreprise doit fournir à ses clients une expérience rapide, fiable et sécurisée, de la gestion des Big Data aux fonctionnalités d'analyse. 

Face à de nombreux défis en matière de diffusion de contenus aux clients du monde entier, IBM a fait appel aux services d'Akamai pour optimiser le dernier kilomètre. En tirant parti de la mise en cache en bordure de l'Internet et en optimisant le chemin à travers le réseau, Akamai a aidé IBM à fournir le dernier kilomètre aussi efficacement que possible à ses clients. En optimisant en toute sécurité le contenu d'IBM en fonction du type et de la destination, Akamai permet à IBM de garantir une expérience Web parfaite aux clients, où qu'ils se trouvent.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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