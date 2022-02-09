IBM est le plus grand fournisseur de logiciels et de services au monde. L'entreprise doit fournir à ses clients une expérience rapide, fiable et sécurisée, de la gestion des Big Data aux fonctionnalités d'analyse.

Face à de nombreux défis en matière de diffusion de contenus aux clients du monde entier, IBM a fait appel aux services d'Akamai pour optimiser le dernier kilomètre. En tirant parti de la mise en cache en bordure de l'Internet et en optimisant le chemin à travers le réseau, Akamai a aidé IBM à fournir le dernier kilomètre aussi efficacement que possible à ses clients. En optimisant en toute sécurité le contenu d'IBM en fonction du type et de la destination, Akamai permet à IBM de garantir une expérience Web parfaite aux clients, où qu'ils se trouvent.