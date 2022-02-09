IBM è il maggior provider di servizi e software al mondo. Nei servizi offerti, dalla gestione dei big data alle funzionalità di analisi, IBM deve garantire ai suoi clienti un'experience veloce, affidabile e sicura.

Dopo aver affrontato varie sfide nella delivery dei contenuti ai clienti in tutto il mondo, IBM si è affidata ai servizi di Akamai per ottimizzare l'ultimo miglio. Sfruttando la memorizzazione nella cache sull'edge e l'ottimizzazione del percorso verso la rete, Akamai ha aiutato IBM ad offrire i servizi ai suoi clienti nel modo più efficiente possibile. Ottimizzando in modo sicuro i contenuti di IBM in base al tipo e alla destinazione, Akamai ha consentito a IBM di garantire un'eccellente web experience ai clienti, indipendentemente dalla loro posizione.