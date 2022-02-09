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IBM

Akamai ha aiutato IBM a ottimizzare l'ultimo miglio per la delivery dei contenuti

Logo di IBM

Sede

Armonk, New York (USA)
http://www.ibm.com

Settore

Commercio

IBM è il maggior provider di servizi e software al mondo. Nei servizi offerti, dalla gestione dei big data alle funzionalità di analisi, IBM deve garantire ai suoi clienti un'experience veloce, affidabile e sicura. 

Dopo aver affrontato varie sfide nella delivery dei contenuti ai clienti in tutto il mondo, IBM si è affidata ai servizi di Akamai per ottimizzare l'ultimo miglio. Sfruttando la memorizzazione nella cache sull'edge e l'ottimizzazione del percorso verso la rete, Akamai ha aiutato IBM ad offrire i servizi ai suoi clienti nel modo più efficiente possibile. Ottimizzando in modo sicuro i contenuti di IBM in base al tipo e alla destinazione, Akamai ha consentito a IBM di garantire un'eccellente web experience ai clienti, indipendentemente dalla loro posizione.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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