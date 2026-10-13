早在新冠疫情爆发之前，Macmillan 就已经发展到混合运营模式。该机构结合使用传统和现代网络基础架构和应用程序，并支持员工远程办公。

当疫情爆发后，该机构的网站和聊天功能变得越来越重要。每年要处理数千通电话的呼叫中心的所有支持人员都改为在家办公。

正如 Macmillan 信息安全主管 Tim O'Neill 所解释的那样：“如果有人因为不确信自己的信息是否会得到保密而不愿与我们联系，那么我们就失败了”。

为此，Macmillan 信息安全团队和信息治理团队紧密合作，确保他们仅收集和共享完成任务所需的数据。向远程办公的转变给数据收集过程带来了新的压力。

勒索软件是一个越来越令人担忧的威胁，但 Macmillan 精简的信息安全团队却还在忍受警报的疲劳轰炸，难以积极应对相关事件。通过防火墙路由的内部流量数据被发送到该机构的安全信息与事件管理器 (SIEM)，这产生了大量的误报。据估计，对无法加密静态数据或传输中数据的传统系统进行现代化改造至少需要花费 100 万英镑。

Macmillan 需要一种经济高效的方法来降低风险。O’Neill 表示：“我们是一家真正提供慈善服务的机构，并且正在不断完善我们的工作方式”。