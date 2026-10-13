Macmillan은 코로나19 팬데믹 이전에도 하이브리드 방식으로 운영 방식을 발전시켰습니다. 이 단체는 레거시 및 최신 네트워크 인프라와 애플리케이션을 혼합해 사용하고 직원의 원격 근무를 지원합니다.

팬데믹 기간에는 기업의 웹사이트와 채팅 기능이 중요해졌습니다. 매년 수천 건의 통화를 처리하는 콜 센터의 모든 지원 담당 직원은 재택 근무 방식으로 전환했습니다.

Macmillan의 정보 보안 책임자인 팀 오닐은 이렇게 설명합니다. “개인 정보의 보안에 대한 확신이 없어 연락하기를 주저하는 분들이 있다면, 그에 대한 책임은 저희에게 있습니다.”

Macmillan의 정보 보안 및 정보 거버넌스 팀은 기밀 보안을 위해 긴밀히 협력하며 미션을 수행하는 데 필요한 데이터만 수집하고 공유할 수 있도록 합니다. 원격 근무로 전환하면서 데이터 수집 프로세스에도 새로운 문제가 생겼습니다.

랜섬웨어의 위협은 점점 더 커졌지만 Macmillan의 인력이 부족한 정보 보안 팀은 지나친 알림으로 인해 업무 효율이 저하되었고 이벤트에 적극적으로 대응하는 데 어려움을 겪었습니다. 방화벽을 통해 라우팅된 내부 트래픽의 데이터는 이 기업의 보안 정보 및 이벤트 관리자(SIEM)로 전송되면서 상당한 문제를 일으켰습니다. 저장된 데이터 또는 전송 중인 데이터를 암호화할 수 없는 레거시 시스템을 최신화하려면 최소 100만 파운드의 비용이 필요할 것으로 추정되었습니다.

Macmillan은 이러한 리스크를 방어할 수 있는 비용 효율적인 방법이 필요했습니다. 오닐은 이렇게 말합니다. "우리는 자선 상품을 판매하는 기업으로서 업무 방식을 지속적으로 발전시키고 있습니다."