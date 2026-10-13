1911年に設立されたMacmillan Cancer Supportは、英国最大規模の慈善団体であり、がん患者や、がんの影響を直接被っているその他の人々（介護者や家族など）を支えるために、専門家によるヘルスケアや、経済的サポート、情報などを提供しています。Macmillanは運営資金の98%を自発的な寄付でまかなっています。そのため、がんとともに生きる人々が必要とするサポートを確実に提供するためには、資金集めが不可欠です。2021年には、この団体のサービスを受けた人々は240万人、寄付による資金は2億2,750万ポンドに達しました。高いコスト効果でセキュリティリスクを緩和するために、MacmillanはAkamai Guardicore Segmentationの導入を決めました。
「Akamai Guardicore Segmentationで得られる真の可視性とシンプル化によって、働き方も組織のセキュリティも、高いコスト効果で変革できました」—Tim O'Neill氏、Macmillan Cancer Support、Head of Information Security
がん患者に必要なあらゆるサポートを提供
ネットワーク可視性の向上でリスクを軽減
MacmillanはCOVID-19のパンデミック以前から、ハイブリッド方式で運営改革を進めてきました。新旧のネットワークインフラとアプリケーションを組み合わせて使用し、従業員のテレワークをサポートしています。
パンデミックの発生に伴い、MacmillanのWebサイトとチャット機能はそれまで以上に重要なものとなりました。年間何千件もの電話を受けるコールセンターのサポートスタッフは全員、在宅勤務に移行しました。
MacmillanのHead of Information SecurityであるTim O'Neill氏は次のように述べています。「秘密が守られるかどうかが不安で問い合わせを躊躇する人がいるなら、私たちの取り組みは失敗です」
だからこそ、Macmillanの情報セキュリティチームと情報ガバナンスチームは緊密に連携し、同団体の使命の遂行に必要なデータのみを収集・共有しています。しかし、テレワークへの移行により、このデータ収集プロセスに新たな負担が生じました。
ランサムウェアの脅威についての懸念が拡大していましたが、Macmillanの小規模な情報セキュリティチームは、アラートの処理に追われ、イベントへの対応に苦心していました。内部トラフィックのデータはファイアウォールを経由してルーティングされ、同団体のセキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）に送信されていたため、ノイズの嵐となったのです。保存中のデータや転送中のデータを暗号化できないレガシーシステムを最新化するためには、少なくとも100万ポンドのコストがかかると推定されました。
Macmillanは、高いコスト効果でリスクを緩和できる手段を必要としていました。「私たちは実質的には企業組織であり、その提供価値が慈善活動なのです。また、事業の成熟度を高める取り組みを続けています」とO’Neill氏は述べています。
Akamai Guardicore Segmentationによるシンプル化と可視化
リスクを最小限に抑え、可視性を高めるために、O'Neill氏はセグメンテーションソリューションの調査に着手しました。Akamai Guardicore Segmentationやその他のオプションの概念実証を実施した後、Macmillanが選択したのはAkamaiでした。
「すべての資産にエージェントを必要とするソリューションもありましたが、セグメンテーションには過剰な対応です。Akamai Guardicore Segmentationはシンプル化と可視化の機能が際立っていました。エージェントがサーバーにインストールされるとすぐに、何が起きているのか把握できるようになります」とO’Neill氏は述べています。
MacmillanのSenior Information Security AnalystであるGraham Popperwell氏は次のように述べています。「導入・展開が簡単かつ高速で、しかも集計された正確なネットワークログをすばやく取得できるところが見事でした。おかげで私たちはインフラコンポーネント間の特定の接続問題に集中できます」
O'Neill氏は、既知の攻撃手法を特定するAkamai Guardicore Segmentationの検知エンジンの能力も高く評価しています。他の検知エンジン（エンドポイント・セキュリティ・ソリューションやSIEMなどに含まれるもの）と比較して、Akamaiソリューションの性能はずば抜けていました。O’Neill氏の説明によれば、Akamai Guardicore Segmentationは、「あらゆる要素と攻撃履歴を含めて、すべてのイベント詳細を提示してくれます。私たちは、セキュリティ・ソリューション・ベンダーによるシグネチャファイルの更新を待つことなく、攻撃をブロックできるようになりました」
セキュリティ体制の迅速な強化
Macmillanは、Akamai Guardicore Segmentationを使用して、本番環境を非本番環境から切り離し、アプリケーションを分離しています。実際、Akamaiのソリューションを使用することで、重要なセグメンテーションの実装に何年もかけることなく、数か月で完了できました。
サーバーとエンドポイントのセキュリティを優先したため、アプリケーションがリスクにさらされていました。これについてPopperwell氏は、「アプリケーションごとにリスク評価を行い、各アプリケーションにアセットを割り当て、悪影響が生じないように非本番環境を保護しました」と述べています。
Macmillanは、Akamai Guardicore Segmentationにより、ポリシーもすばやく作成できました。Popperwell氏は次のように述べています。「ネットワークをロックダウンするポリシーテンプレートや、ルールセットの作成速度が素晴らしいと感じました。わずか2週間でポリシーの作成と分析を行い、もう1週間でルールを微調整できたのです」
O'Neill氏も述べていますが、重要なのは、問題を修正できること、そして何か不具合が生じた時（特に稼働が中断した場合）にすばやく対応できることです。「Akamai Guardicore Segmentationを使用して、組み込みの検知エンジンでインシデントを特定し、ネットワークログを検証しています。わずかなラテラルムーブメント（横方向の移動）からイベントの時系列表示まで、驚くべき可視性が得られます。おかげで、最大級の脅威からも組織を効果的に保護することができました」
このソリューションの実装以降、Macmillanはランサムウェアイベントを経験していません。「ネットワークへの侵入を完全になくすことは不可能ですが、Akamai Guardicore Segmentationを使えば、攻撃のふるまいの主な要素を封鎖できます。これは、データプライバシーの確保に役立ちます。常に機密性が維持されていると患者様やその介護者の方に感じてもらうためにはデータプライバシーの確保が非常に重要なのです」とO'Neill氏は述べています。
監査機能の向上
Akamai Guardicore Segmentationは、Macmillanの業界認定監査にも役立つことが実証されました。同組織は、すべてのボランティアや拠点を含め、事業全体でISO 27001認定を取得している、数少ない英国の慈善団体の1つです。Macmillanのような組織がISO 27001などのセキュリティ標準に準拠するためには、潜在的な攻撃に対して、可能な限り最善のセキュリティ対策を講じる必要があります。
Macmillanは、外部組織による年次監査に加え、年間を通じて内部監査を実施しています。O'Neill氏によると、監査においてAkamai Guardicore Segmentationは複数の役割を担っているとのことです。
ISO標準では、最も重要な要件の1つとして、開発、テスト、運用環境の分離が求められます。O'Neill氏によれば、「Akamai Guardicore Segmentationのインターフェースによって、これらの環境が分離されていることを実証」できるといいます。
同氏のチームは日常的なチェックの証明にもAkamaiのソリューションを使用しています。「侵害があってもおかしくないと前提しています。チームは毎朝、侵入や潜在的な問題の見落としがないことを私に対して証明しなければなりません。これに関してAkamai Guardicore Segmentationは核となる役割を果たしています」とO'Neill氏は続けます。
開発者の制約を開放
O'Neill氏によると、確実なセグメンテーション戦略によってMacmillanの開発チームはこれまでより自由に働けるようになっているとのことです。「開発者を通じてイノベーションを促進したいと考えていますが、Akamai Guardicore Segmentationを使えば、これを安全な環境で実現できます」
このような制約がない開発は、資金調達の新たな道筋や、需要や実現可能性の新たな判断方法を即座に生み出す能力につながります。「安全な開発環境があれば、時間とコストを投じるかどうかを決定する前に、その効果を確認できます」とO’Neill氏は続けます。
結果的に、AkamaiのソリューションはMacmillanにとって不可欠なセキュリティツールとなりました。同氏によれば、「Akamai Guardicore Segmentationは、セキュリティの中核です。ソリューションを更新するたびに必要な手続きとして競合他社を精査していますが、いつもAkamai Guardicore Segmentationを選んだことは正しかったという結論に落ち着きます」
戦略的なパートナーシップ
O'Neill氏は、パートナーとしてのAkamaiの取り組みも重視しています。「セキュリティ業界のベンダーの多くは概念実証後に音沙汰がなくなります。Akamaiのエキスパートは常に私たちと連絡をとり、業務の改善や簡易化について継続的に提案してくれます。Akamaiが当団体の主要な戦略的テクノロジーパートナーの1社になったことを嬉しく思います。これからもAkamaiとともに、人々が必要とするあらゆるサポートを提供していきます」とO’Neill氏は結んでいます。
Macmillan Cancer Supportについて
Macmillanでは、がんに関するあらゆるサービスを人々に提供します。がんと診断された方の不安に寄り添います。患者の方が可能な限り充実した人生を過ごせるように、必要なことは何でも行います。また、それに留まりません。私たちはがん患者の方々を支援するためのより良い方法を発見していきます。一人ひとりが診断直後から人生を変える支援を受けられる日を早めるために取り組んでいます。私たちはあらゆる支援を提供しています。しかし、皆さまからの援助がなければ、Macmillanを必要とするすべての人に、十分な支援を提供することはできません。ご寄付、ボランティア活動、資金調達、キャンペーンに関するお問い合わせは、0300 1000 200までお電話いただくか、macmillan.org.ukをご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。