MacmillanはCOVID-19のパンデミック以前から、ハイブリッド方式で運営改革を進めてきました。新旧のネットワークインフラとアプリケーションを組み合わせて使用し、従業員のテレワークをサポートしています。

パンデミックの発生に伴い、MacmillanのWebサイトとチャット機能はそれまで以上に重要なものとなりました。年間何千件もの電話を受けるコールセンターのサポートスタッフは全員、在宅勤務に移行しました。

MacmillanのHead of Information SecurityであるTim O'Neill氏は次のように述べています。「秘密が守られるかどうかが不安で問い合わせを躊躇する人がいるなら、私たちの取り組みは失敗です」

だからこそ、Macmillanの情報セキュリティチームと情報ガバナンスチームは緊密に連携し、同団体の使命の遂行に必要なデータのみを収集・共有しています。しかし、テレワークへの移行により、このデータ収集プロセスに新たな負担が生じました。

ランサムウェアの脅威についての懸念が拡大していましたが、Macmillanの小規模な情報セキュリティチームは、アラートの処理に追われ、イベントへの対応に苦心していました。内部トラフィックのデータはファイアウォールを経由してルーティングされ、同団体のセキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）に送信されていたため、ノイズの嵐となったのです。保存中のデータや転送中のデータを暗号化できないレガシーシステムを最新化するためには、少なくとも100万ポンドのコストがかかると推定されました。

Macmillanは、高いコスト効果でリスクを緩和できる手段を必要としていました。「私たちは実質的には企業組織であり、その提供価値が慈善活動なのです。また、事業の成熟度を高める取り組みを続けています」とO’Neill氏は述べています。