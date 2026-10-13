Macmillan utilizza Akamai Guardicore Segmentation per separare il proprio ambiente di produzione dagli ambienti non di produzione e per separare le applicazioni. Infatti, grazie alla soluzione Akamai, la società è stata in grado di implementare la segmentazione principale in pochi mesi anziché in anni.

Per dare priorità alla protezione dei server e degli endpoint, l'organizzazione ha messo a rischio le proprie applicazioni. Secondo Popperwell, "abbiamo assegnato un punteggio di rischio a ciascuna applicazione, assegnato le risorse a tale applicazione e quindi protetto l'ambiente non di produzione per garantire che non vi fosse alcun impatto negativo".

Macmillan ha creato rapidamente policy con Akamai Guardicore Segmentation. "I modelli di policy per bloccare una rete e la velocità con cui è possibile creare un gruppo di regole sono impressionanti", afferma Popperwell. "Ci sono volute solo due settimane per creare e analizzare le policy e un'altra settimana per perfezionare le regole".

Come afferma O'Neill, la chiave è risolvere i problemi e reagire rapidamente a qualcosa che è andato storto, soprattutto quando interrompe le operazioni. "Utilizziamo Akamai Guardicore Segmentation per identificare gli incidenti con il motore di rilevamento integrato e per verificare i registri di rete. Ci viene offerta un'incredibile visibilità, dal più piccolo movimento laterale alla cronologia degli eventi. Questo ci ha permesso di proteggerci in modo efficace dalle principali minacce".

Macmillan non ha riscontrato alcun evento ransomware da quando ha implementato la soluzione. "C'è sempre un modo per accedere a una rete, ma Akamai Guardicore Segmentation ci aiuta a delimitare gli elementi primari del comportamento di attacco. Questo ci aiuta a garantire il mantenimento della privacy dei dati, fondamentale per assicurare che i pazienti e i loro sostenitori siano certi che la propria riservatezza venga mantenuta costantemente", afferma O'Neill.