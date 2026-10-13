Macmillan avait évolué pour fonctionner de manière hybride avant même la pandémie de COVID-19. L'organisation fait appel à un mélange d'infrastructures et d'applications réseau existantes et modernes, et aide ses employés à travailler à distance.

Lorsque la pandémie a frappé, le site Web et l'outil de chat de l'organisation ont pris de l'importance. Tout le personnel de support du centre d'appels, qui traite des milliers d'appels chaque année, est passé au télétravail.

Comme l'explique Tim O'Neill, responsable de la sécurité de l'information chez Macmillan, « si quelqu'un hésite à nous contacter parce qu'il n'est pas certain que ses informations resteront confidentielles, nous avons échoué ».

À cette fin, les équipes de sécurité et de gouvernance de l'information de Macmillan travaillent en étroite collaboration pour s'assurer qu'elles collectent et partagent uniquement les données nécessaires à la réalisation de leur mission. Le passage au travail distant a mis une nouvelle pression sur ce processus de collecte de données.

Alors que les ransomwares étaient une menace de plus en plus inquiétante, l'équipe de sécurité de l'information réduite de Macmillan recevait des alertes incessantes et avait du mal à réagir aux événements de manière active. Les données provenant du trafic interne acheminé à travers des pare-feu étaient envoyées au gestionnaire d'événements et d'informations de sécurité (SIEM) de l'organisation, ce qui a entraîné une saturation. Le coût de la modernisation des systèmes hérités incapables de chiffrer les données au repos ou en transit a été estimé à au moins 1 million de livres sterling.

Macmillan avait besoin d'un moyen d'atténuer ses risques à moindre coût. « Nous sommes vraiment une entreprise avec un produit caritatif, et nous faisons continuellement évoluer nos méthodes de travail », poursuit Tim O'Neill.