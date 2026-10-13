A MacMillan evoluiu para operar de maneira híbrida mesmo antes da pandemia de COVID-19. A organização utiliza uma combinação de aplicações e infraestrutura de rede legados e modernos, além de oferecer suporte para que os funcionários trabalhem remotamente.

Quando a pandemia chegou, o website da organização e a funcionalidade de bate-papo ganharam importância. Toda a equipe de suporte da central de atendimento, que atende milhares de chamadas anualmente, passou a trabalhar em casa.

Como explica Tim O'Neill, chefe de segurança da informação da Macmillan, "Se alguém estiver desestimulado a entrar em contato conosco porque não ter certeza de que suas informações permanecerão confidenciais, nós fracassamos."

Para isso, as equipes de segurança da informação e governança da informação da Macmillan trabalham juntas para garantir que coletem e compartilhem apenas os dados necessários para cumprir sua missão. A mudança para o trabalho remoto colocou uma nova pressão nesse processo de coleta de dados.

O ransomware era uma ameaça cada vez mais preocupante, mas a equipe enxuta de segurança da informação da Macmillan sofria de fadiga de alertas e tinha dificuldades para reagir ativamente aos eventos. Os dados do tráfego interno roteados por firewalls foram enviados ao SIEM (Security Information and Event Manager, gerenciador de eventos e informações de segurança) da organização, o que resultou em uma grande quantidade de ruídos. O custo para modernizar sistemas legados incapazes de criptografar dados em repouso ou em trânsito foi estimado em pelo menos £1 milhão.

A MacMillan precisava de uma maneira econômica de reduzir seus riscos. "Somos realmente uma empresa com um produto de caridade e estamos continuamente amadurecendo a forma como trabalhamos", continua O'Neill.