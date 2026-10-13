Macmillan Cancer Support

Macmillan entwickelte bereits vor der Coronapandemie eine hybride Arbeitsweise. Die Organisation setzt auf eine Mischung aus klassischen und modernen Netzwerkinfrastrukturen und Anwendungen und unterstützt Mitarbeiter bei der Remotearbeit.

Als die Pandemie ausbrach, gewannen die Website- und Chat-Funktionen der Organisation an Bedeutung. Alle Support-Mitarbeiter im Callcenter, das jährlich Tausende von Anrufen abwickelt, arbeiten nun von zu Hause aus.

Tim O'Neill, Head of Information Security bei Macmillan, erklärt: „Wenn sich eine Person nicht traut, uns zu kontaktieren, weil sie unsicher ist, ob ihre Informationen vertraulich bleiben, haben wir versagt.“

Daher arbeiten die Macmillan-Teams für Informationssicherheit und Information Governance eng zusammen, um zu gewährleisten, dass nur die Daten erfasst und weitergegeben werden, die für die Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlich sind. Durch die Umstellung auf Remotearbeit ergaben sich neue Probleme beim Datenerfassungsprozess.

Ransomware stellte eine zunehmend besorgniserregende Bedrohung dar, doch Macmillans ausgedünntes Informationssicherheitsteam war aufgrund zu vieler Warnmeldungen mit der Situation überfordert und hatte Schwierigkeiten, aktiv auf Ereignisse zu reagieren. Die Daten aus dem internen, durch Firewalls geleiteten Traffic wurden an den Security Information and Event Manager (SIEM) des Unternehmens gesendet, was zu einer Flut an Informationen führte. Die Kosten für die Modernisierung älterer Systeme, die nicht in der Lage waren, Daten im Ruhezustand oder während der Übertragung zu verschlüsseln, wurden auf mindestens 1 Million Pfund geschätzt.

Macmillan benötigte eine kostengünstige Methode zur Minderung von Risiken. „Wir sind ein echtes Unternehmen mit einem wohltätigen Geschäftszweck und entwickeln unsere Arbeitsweise ständig weiter“, so O’Neill.