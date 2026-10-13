Macmillan ya había evolucionado para operar de forma híbrida incluso antes de la pandemia de COVID-19. La organización utiliza una combinación de infraestructuras de red y aplicaciones antiguas y modernas, y permite a los empleados trabajar de forma remota.

Cuando estalló la pandemia, el sitio web de la organización y la funcionalidad del chat cobraron mayor importancia. Todo el personal de asistencia del centro de llamadas, que atiende miles de llamadas al año, pasó a trabajar desde casa.

Como explica Tim O'Neill, director de Seguridad de la Información de Macmillan: "Si alguien decide no ponerse en contacto con nosotros porque no confía en que se mantendrá la confidencialidad de sus datos, habremos fracasado".

Con este fin, los equipos de Seguridad y de Gobernanza de la Información de Macmillan colaboran estrechamente para asegurarse de que solo recopilan y comparten los datos necesarios para desempeñar su función. El cambio al teletrabajo ejerció una nueva presión sobre dicho proceso de recopilación de datos.

El ransomware suponía una amenaza cada vez más preocupante, pero el reducido equipo de Seguridad de la Información de Macmillan estaba cansado debido a las alertas y tenía dificultades para reaccionar de forma activa ante los eventos. Los datos del tráfico interno enrutados a través de firewalls se enviaban al sistema de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) de la organización, lo que generaba mucho ruido. Se estima que el coste de modernizar los sistemas antiguos, incapaces de cifrar los datos en reposo o en tránsito, es de al menos 1 millón de libras.

Macmillan necesitaba una forma rentable de mitigar sus riesgos. "En realidad, somos una empresa que ofrece un producto benéfico y nuestra forma de trabajar está en constante evolución", prosigue O'Neill.