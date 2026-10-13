Mediacorp 经营着六个电视频道、11 个广播电台和多个数字平台，包括新加坡最常用的新闻应用程序 CNA 和数字视频平台 Me WATCH。它的使命是通过利用创造力来吸引和娱乐观众以及丰富观众的体验。



Mediacorp 引领发展了新加坡的广播业，它在 1936 年开设了电台广播，并于 1963 年开设了电视广播。如今，它以四种语言覆盖了 98％ 的新加坡人，并通过 CNA 以及在亚洲各个市场分发的娱乐内容培养着不断增加的亚洲观众群体。



Mediacorp 合作伙伴网络将 Mediacorp 与 ESPN、Edipresse Media、99.co 和 VICE 等行业领先品牌联合起来，为消费者提供丰富的内容，并为广告商提供有效的解决方案。



Mediacorp 是行业荣誉的获得者，包括纽约电影节、世界媒体节、PromaxBDA（世界和亚洲）以及亚洲学院创意奖。



如需了解更多信息，请访问 mediacorp.sg。