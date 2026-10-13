MediaCorp 是新加坡最大的内容创建商和跨媒体平台，它正在扩展到数字领域。该公司在 VPN 方面遇到了挑战，VPN 会将应用程序和主机暴露给外部方。此外，应用程序和用户的注册是一个繁琐的流程，需要耗费数天时间。Akamai 的 Enterprise Application Access (EAA) 可关闭所有入站防火墙端口、在互联网中隐藏应用程序和避免公开暴露，为 MediaCorp 提供了 Zero Trust 安全框架。EAA 还可提供用户身份和身份验证，按应用程序授予权限（而不是基于网络级别），从而增强了安全性。EAA 帮助 MediaCorp 优化了应用程序和用户注册流程，将三天的工作量减少到了半天，从而提高了工作效率。
Mediacorp 简介
Mediacorp 经营着六个电视频道、11 个广播电台和多个数字平台，包括新加坡最常用的新闻应用程序 CNA 和数字视频平台 Me WATCH。它的使命是通过利用创造力来吸引和娱乐观众以及丰富观众的体验。
Mediacorp 引领发展了新加坡的广播业，它在 1936 年开设了电台广播，并于 1963 年开设了电视广播。如今，它以四种语言覆盖了 98％ 的新加坡人，并通过 CNA 以及在亚洲各个市场分发的娱乐内容培养着不断增加的亚洲观众群体。
Mediacorp 合作伙伴网络将 Mediacorp 与 ESPN、Edipresse Media、99.co 和 VICE 等行业领先品牌联合起来，为消费者提供丰富的内容，并为广告商提供有效的解决方案。
Mediacorp 是行业荣誉的获得者，包括纽约电影节、世界媒体节、PromaxBDA（世界和亚洲）以及亚洲学院创意奖。
如需了解更多信息，请访问 mediacorp.sg。
关于 Akamai
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