A Mediacorp é a maior plataforma de transmídia e criação de conteúdo de Singapura, expandindo-se para o espaço digital. A empresa estava enfrentando desafios com a VPN, que expôs aplicações e hosts a partes externas. Além disso, a integração de aplicação e usuários era um processo complicado que durava vários dias. O Enterprise Application Access (EAA) da Akamai ofereceu uma estrutura de segurança Zero Trust para a Mediacorp, fechando todas as portas do firewall de entrada, ocultando as aplicações da Internet e exposição pública. O EAA também melhorou a segurança ao fornecer identidade e autenticação do usuário, concedendo permissões por aplicação, em vez de por nível de rede. O EAA ajudou a Mediacorp a simplificar o processamento de integração de aplicações e usuários, reduzindo três dias de esforço para apenas metade de um dia, aumentando a produtividade.
Sobre o Mediacorp
A Mediacorp opera seis canais de TV, 11 estações de rádio e várias plataformas digitais, incluindo a CNA, o app de notícias mais usado de Singapura e o Me WATCH, sua plataforma de vídeo digital. Sua missão é envolver, entreter e enriquecer o público explorando o poder da criatividade.
A Mediacorp foi pioneira no desenvolvimento da indústria de transmissão de Singapura, com transmissão de rádio em 1936 e transmissão televisiva em 1963. Hoje, ela atinge 98% da população de Singapura em quatro idiomas e tem uma base crescente de público asiático por meio da CNA, bem como conteúdo de entretenimento distribuído em todos os mercados da região.
A Mediacorp Partner Network reúne a Mediacorp com marcas líderes do setor, como ESPN, Edipresse Media, 99.co e VICE, para entregar conteúdo rico para consumidores e soluções eficazes para anunciantes.
A Mediacorp é ganhadora de premiações do setor, incluindo New York Festivals, World Media Festivals, PromaxBDA (Mundo e Ásia), e Asian Academy Creative Awards.
Para mais informações, acesse mediacorp.sg.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.