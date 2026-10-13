A Mediacorp opera seis canais de TV, 11 estações de rádio e várias plataformas digitais, incluindo a CNA, o app de notícias mais usado de Singapura e o Me WATCH, sua plataforma de vídeo digital. Sua missão é envolver, entreter e enriquecer o público explorando o poder da criatividade.



A Mediacorp foi pioneira no desenvolvimento da indústria de transmissão de Singapura, com transmissão de rádio em 1936 e transmissão televisiva em 1963. Hoje, ela atinge 98% da população de Singapura em quatro idiomas e tem uma base crescente de público asiático por meio da CNA, bem como conteúdo de entretenimento distribuído em todos os mercados da região.



A Mediacorp Partner Network reúne a Mediacorp com marcas líderes do setor, como ESPN, Edipresse Media, 99.co e VICE, para entregar conteúdo rico para consumidores e soluções eficazes para anunciantes.



A Mediacorp é ganhadora de premiações do setor, incluindo New York Festivals, World Media Festivals, PromaxBDA (Mundo e Ásia), e Asian Academy Creative Awards.



Para mais informações, acesse mediacorp.sg.