Mediacorp ist Singapurs größte Plattform zur Erstellung und Übertragung von Inhalten und wird auf digitaler Ebene erweitert. Das Unternehmen hatte Schwierigkeiten mit VPN, wodurch Anwendungen und Hosts für externe Parteien zugänglich wurden. Darüber hinaus war die Integration von Anwendungen und Nutzern ein mühsamer Prozess, der mehrere Tage dauerte. Enterprise Application Access (EAA) von Akamai stellte Mediacorp ein Zero-Trust-Sicherheits-Framework zur Verfügung, bei dem alle eingehenden Firewall-Ports geschlossen und Anwendungen aus dem Internet und der Öffentlichkeit ausgeblendet wurden. EAA erhöhte zudem die Sicherheit, indem Nutzeridentität und -authentifizierung bereitgestellt und Berechtigungen pro Anwendung und nicht auf Netzwerkebene gewährt werden. Mithilfe von EAA konnte Mediacorp die Verarbeitung von Anwendungen und Nutzereinbindung optimieren und so den Zeitaufwand von drei Tagen auf nur einen halben Tag reduzieren und die Produktivität steigern.