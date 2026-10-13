Mediacorp ist Singapurs größte Plattform zur Erstellung und Übertragung von Inhalten und wird auf digitaler Ebene erweitert. Das Unternehmen hatte Schwierigkeiten mit VPN, wodurch Anwendungen und Hosts für externe Parteien zugänglich wurden. Darüber hinaus war die Integration von Anwendungen und Nutzern ein mühsamer Prozess, der mehrere Tage dauerte. Enterprise Application Access (EAA) von Akamai stellte Mediacorp ein Zero-Trust-Sicherheits-Framework zur Verfügung, bei dem alle eingehenden Firewall-Ports geschlossen und Anwendungen aus dem Internet und der Öffentlichkeit ausgeblendet wurden. EAA erhöhte zudem die Sicherheit, indem Nutzeridentität und -authentifizierung bereitgestellt und Berechtigungen pro Anwendung und nicht auf Netzwerkebene gewährt werden. Mithilfe von EAA konnte Mediacorp die Verarbeitung von Anwendungen und Nutzereinbindung optimieren und so den Zeitaufwand von drei Tagen auf nur einen halben Tag reduzieren und die Produktivität steigern.
Über Mediacorp
Mediacorp betreibt sechs TV-Kanäle, elf Radiosender und mehrere digitale Plattformen, einschließlich CNA, Singapurs meistgenutzte Nachrichten-App, und meWATCH, die digitale Videoplattform. Ziel ist es, das Publikum durch Kreativität mitzureißen, zu unterhalten und zu begeistern.
Mediacorp war Vorreiter bei der Entwicklung der Rundfunkbranche in Singapur, wobei 1936 Radio- und 1963 Fernsehübertragungen aufgenommen wurden. Heute erreicht das Unternehmen 98 % der Singapurer in vier Sprachen und verzeichnet eine wachsende Anzahl an asiatischen Zuschauern dank CNA und Unterhaltungsinhalten, die über die Märkte in der Region verfügbar sind.
Das Mediacorp Partner Network bringt Mediacorp mit branchenführenden Marken wie ESPN, Edipresse Media, 99.co und VICE zusammen, um ansprechende Inhalte für Verbraucher und effektive Lösungen für Werbetreibende bereitzustellen.
Mediacorp wurde bei verschiedenen Preisverleihungen der Branche ausgezeichnet, darunter New York Festivals, World Media Festivals, PromaxBDA (weltweit und Asien) und die Asian Academy Creative Awards.
Weitere Informationen erhalten Sie unter mediacorp.sg.
Über Akamai
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