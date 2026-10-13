Mediacorp는 싱가포르에서 가장 널리 사용되는 뉴스 앱인 CNA, 자사 디지털 비디오 플랫폼인 Me WATCH 등 다양한 디지털 플랫폼을 제공하고 6개 TV 채널과 11개 라디오 방송국을 운영합니다. 창의성을 바탕으로 시청자들의 몰입도를 향상하고 엔터테인먼트와 풍부한 콘텐츠를 제공한다는 사명을 갖고 있습니다.



Mediacorp는 1936년의 라디오 방송과 1963년의 TV 방송을 시작으로 싱가포르 방송 업계의 발전을 주도해 왔습니다. 현재 98%의 싱가포르 시청자들에게 4개 언어로 서비스를 제공하고 있으며, 아시아 지역의 여러 시장에 배포되는 엔터테인먼트 콘텐츠와 CNA를 통해 폭넓은 시청자층을 확보하고 있습니다.



Mediacorp 파트너 네트워크는 ESPN, Edipresse Media, 99.co, VICE 등 업계 최고의 브랜드들과 연계해 소비자를 위한 다양한 콘텐츠와 광고주를 위한 효과적인 솔루션을 제공합니다.



Mediacorp는 New York Festivals, World Media Festivals, PromaxBDA(월드 및 아시아), Asian Academy Creative Awards 등에서 화려한 수상 경력을 자랑하는 선도적인 방송사입니다.



자세한 정보를 확인하려면 mediacorp.sg를 방문하세요.