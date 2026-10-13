싱가포르 최대 규모의 콘텐츠 제작사이자 트랜스미디어 플랫폼 사업자인 Mediacorp는 디지털 공간으로 사업을 확장하고 있습니다. Mediacorp는 애플리케이션과 호스트를 외부 당사자에게 노출시키는 VPN으로 인해 어려움을 겪었습니다. 게다가 느린 프로세스 때문에 애플리케이션과 사용자의 온보딩에 며칠씩 소요되었습니다. Akamai의 EAA(Enterprise Application Access)는 Mediacorp에 애플리케이션이 퍼블릭 인터넷에 노출되는 것을 방지하고 모든 인바운드 방화벽 포트를 차단하는 제로 트러스트 보안 프레임워크를 제공했습니다. 또한, EAA는 사용자 ID와 인증을 제공함으로써 보안을 강화하고 네트워크 수준이 아닌 애플리케이션 수준에서 접속을 허용합니다. EAA는 Mediacorp의 애플리케이션 및 사용자 온보딩 프로세스를 최적화함으로써 사흘씩 걸리던 작업 시간을 반나절로 단축하고 생산성을 향상했습니다.
Mediacorp 정보
Mediacorp는 싱가포르에서 가장 널리 사용되는 뉴스 앱인 CNA, 자사 디지털 비디오 플랫폼인 Me WATCH 등 다양한 디지털 플랫폼을 제공하고 6개 TV 채널과 11개 라디오 방송국을 운영합니다. 창의성을 바탕으로 시청자들의 몰입도를 향상하고 엔터테인먼트와 풍부한 콘텐츠를 제공한다는 사명을 갖고 있습니다.
Mediacorp는 1936년의 라디오 방송과 1963년의 TV 방송을 시작으로 싱가포르 방송 업계의 발전을 주도해 왔습니다. 현재 98%의 싱가포르 시청자들에게 4개 언어로 서비스를 제공하고 있으며, 아시아 지역의 여러 시장에 배포되는 엔터테인먼트 콘텐츠와 CNA를 통해 폭넓은 시청자층을 확보하고 있습니다.
Mediacorp 파트너 네트워크는 ESPN, Edipresse Media, 99.co, VICE 등 업계 최고의 브랜드들과 연계해 소비자를 위한 다양한 콘텐츠와 광고주를 위한 효과적인 솔루션을 제공합니다.
Mediacorp는 New York Festivals, World Media Festivals, PromaxBDA(월드 및 아시아), Asian Academy Creative Awards 등에서 화려한 수상 경력을 자랑하는 선도적인 방송사입니다.
자세한 정보를 확인하려면 mediacorp.sg를 방문하세요.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.