Mediacorpは、6つのTVチャンネルと11のラジオ局のほか、シンガポールで最も普及しているニュースアプリのCNAとそのデジタル動画プラットフォームであるMe WATCHなど、複数のデジタルプラットフォームを運営しています。その使命は、創造力を生かして視聴者を魅了し、楽しませ、豊かにすることです。



Mediacorpは、1936年にラジオ放送、1963年にテレビ放送を開始し、他社に先駆けてシンガポールの放送業界の発展に貢献してきました。現在、シンガポール国民の98%に4言語でサービスを提供しており、CNAと、地元の市場全体で配信されるエンターテインメントコンテンツを通じて、アジア圏の視聴者数を拡大しています。



Mediacorpは、Mediacorp Partner Networkを通じてESPN、Edipresse Media、99.co、VICEなどの業界大手ブランドと連携し、消費者にはリッチコンテンツを、広告主には効果的なソリューションを提供しています。



また、New York Festivals、World Media Festivals、PromaxBDA WorldおよびPromaxBDA Asia、Asian Academy Creative Awardsなど、業界の各賞を受賞しています。



詳細については、mediacorp.sgをご覧ください。