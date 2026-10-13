Mediacorpはシンガポール最大のコンテンツ制作会社であり、トランスメディアプラットフォームです。デジタル分野で事業を拡大しつつあります。同社はVPNでアプリケーションとホストが外部に露出するという課題を抱えていました。さらに、アプリケーションとユーザーのオンボーディングのプロセスが複雑で、完了に数日を要していました。MediacorpはAkamaiのEnterprise Application Access（EAA）を利用し、ファイアウォールのインバウンドポートを閉じてインターネットや公衆からアプリケーションを隠すことで、ゼロトラストのセキュリティフレームワークを確立できました。EAAは、ユーザーアイデンティティと認証を提供し、ネットワークレベルではなくアプリケーション単位で許可を付与できるため、セキュリティも強化されました。MediacorpはEAAを活用してアプリケーションとユーザーのオンボーディングプロセスを合理化しました。これにより、3日間かかっていた作業がわずか半日に短縮され、生産性が向上しました。
Mediacorpについて
Mediacorpは、6つのTVチャンネルと11のラジオ局のほか、シンガポールで最も普及しているニュースアプリのCNAとそのデジタル動画プラットフォームであるMe WATCHなど、複数のデジタルプラットフォームを運営しています。その使命は、創造力を生かして視聴者を魅了し、楽しませ、豊かにすることです。
Mediacorpは、1936年にラジオ放送、1963年にテレビ放送を開始し、他社に先駆けてシンガポールの放送業界の発展に貢献してきました。現在、シンガポール国民の98%に4言語でサービスを提供しており、CNAと、地元の市場全体で配信されるエンターテインメントコンテンツを通じて、アジア圏の視聴者数を拡大しています。
Mediacorpは、Mediacorp Partner Networkを通じてESPN、Edipresse Media、99.co、VICEなどの業界大手ブランドと連携し、消費者にはリッチコンテンツを、広告主には効果的なソリューションを提供しています。
また、New York Festivals、World Media Festivals、PromaxBDA WorldおよびPromaxBDA Asia、Asian Academy Creative Awardsなど、業界の各賞を受賞しています。
詳細については、mediacorp.sgをご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。