Mediacorp, la mayor plataforma multimedia y de creación de contenido de Singapur, se está expandiendo hacia el espacio digital. La empresa estaba experimentando problemas con la VPN que provocaban que las aplicaciones y los hosts quedasen expuestos a fuentes externas. Además, la incorporación de aplicaciones y usuarios era un proceso engorroso que llevaba varios días. Gracias a Enterprise Application Access (EAA) de Akamai, Mediacorp consiguió un marco de seguridad Zero Trust, ya que permite cerrar los puertos de firewall entrantes y aislar las aplicaciones de Internet y de la exposición pública. EAA introdujo otra mejora de seguridad: la identificación y autenticación de los usuarios mediante permisos a aplicaciones específicas, en oposición al acceso a la red. Gracias a esta solución, Mediacorp pudo optimizar el proceso de incorporación de aplicaciones y usuarios, que pasó a tardar medio día en lugar de tres y supuso una mejora de la productividad.
Acerca de MediaCorp
Mediacorp cuenta con seis canales de televisión, 11 emisoras de radio y varias plataformas digitales, incluidas CNA, la aplicación de noticias más utilizada en el país, y Me WATCH, su plataforma de vídeo digital. Con el objetivo de mantener la atención del público y entretenerlo, proporciona una oferta completa mediante un enfoque basado en la creatividad.
MediaCorp fue toda una pionera de su sector en el país, ya que introdujo los servicios de radio en Singapur en 1936 y la retransmisión televisiva en 1963. En la actualidad, llega al 98 % de los singapurenses y ofrece servicios en cuatro idiomas. Además, registra una base de clientes al alza en Asia, gracias a su aplicación CNA y a los contenidos de entretenimiento, distribuidos en distintos mercados de la región.
La red Mediacorp Partner Network está compuesta por la propia Mediacorp y por otras marcas líderes del sector, como ESPN, Edipresse Media, 99.co y VICE, y tiene el objetivo de ofrecer contenido avanzado a los consumidores y soluciones eficaces a los anunciantes.
Por su parte, Mediacorp cuenta con distintos galardones del sector, como los de New York Festivals, World Media Festivals, PromaxBDA (a escala mundial y en Asia) y Asian Academy Creative Awards.
Si desea obtener más información, visite mediacorp.sg.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.