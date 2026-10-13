Mediacorp cuenta con seis canales de televisión, 11 emisoras de radio y varias plataformas digitales, incluidas CNA, la aplicación de noticias más utilizada en el país, y Me WATCH, su plataforma de vídeo digital. Con el objetivo de mantener la atención del público y entretenerlo, proporciona una oferta completa mediante un enfoque basado en la creatividad.



MediaCorp fue toda una pionera de su sector en el país, ya que introdujo los servicios de radio en Singapur en 1936 y la retransmisión televisiva en 1963. En la actualidad, llega al 98 % de los singapurenses y ofrece servicios en cuatro idiomas. Además, registra una base de clientes al alza en Asia, gracias a su aplicación CNA y a los contenidos de entretenimiento, distribuidos en distintos mercados de la región.



La red Mediacorp Partner Network está compuesta por la propia Mediacorp y por otras marcas líderes del sector, como ESPN, Edipresse Media, 99.co y VICE, y tiene el objetivo de ofrecer contenido avanzado a los consumidores y soluciones eficaces a los anunciantes.



Por su parte, Mediacorp cuenta con distintos galardones del sector, como los de New York Festivals, World Media Festivals, PromaxBDA (a escala mundial y en Asia) y Asian Academy Creative Awards.



Si desea obtener más información, visite mediacorp.sg.