Mediacorp gère six chaînes de télévision, 11 stations de radio et de nombreuses plateformes digitales dont CNA, l'application d'information la plus utilisée de Singapour, et Me WATCH, sa plateforme vidéo digitale. Sa mission est d'attiser la curiosité, de divertir et d'enrichir les audiences grâce à la puissance de la créativité.



MediaCorp a été le pionnier du développement du secteur de la radiodiffusion et de la télévision de Singapour, avec les débuts de la diffusion radio en 1936 et de la diffusion télévisée en 1963. Aujourd'hui, elle atteint 98 % des Singapouriens dans quatre langues et dispose d'une audience asiatique en pleine expansion via CNA, ainsi que de contenus de divertissement répartis sur les marchés de la région.



Son réseau de partenaires associe Mediacorp à des marques leaders du secteur telles qu'ESPN, Edipressse Media, 99.co et VICE afin de proposer du contenu riche aux consommateurs et des solutions efficaces aux annonceurs.



Mediacorp a reçu des distinctions au sein du secteur, notamment au New York Festivals, et au World Media Festivals, et elle a remporté le prix PrommaxBDA (monde et Asie) et les Asian Academy Creative Awards.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur mediacorp.sg.