Mediacorp est la plus grande plateforme de transmédia et de création de contenu de Singapour, qui s'étend à l'espace digital. L'entreprise a connu des difficultés avec le VPN, qui a exposé les applications et les hôtes à des tiers externes. De plus, l'intégration de l'ensemble des applications et des utilisateurs était un processus fastidieux qui s'étendait sur plusieurs jours. La solution Enterprise Application Access (EAA) d'Akamai a fourni à Mediacorp un cadre de sécurité Zero Trust en fermant tous les ports de pare-feu entrants, masquant ainsi les applications d'Internet et d'une visibilité publique. EAA a également renforcé la sécurité en fournissant l'identité et l'authentification des utilisateurs, en accordant des autorisations par application plutôt qu'un accès complet au réseau. EAA a aidé Mediacorp à rationaliser le traitement des applications et de l'intégration des utilisateurs, et a réduit les efforts de trois jours à seulement une demi-journée, améliorant la productivité.
À propos de Mediacorp
Mediacorp gère six chaînes de télévision, 11 stations de radio et de nombreuses plateformes digitales dont CNA, l'application d'information la plus utilisée de Singapour, et Me WATCH, sa plateforme vidéo digitale. Sa mission est d'attiser la curiosité, de divertir et d'enrichir les audiences grâce à la puissance de la créativité.
MediaCorp a été le pionnier du développement du secteur de la radiodiffusion et de la télévision de Singapour, avec les débuts de la diffusion radio en 1936 et de la diffusion télévisée en 1963. Aujourd'hui, elle atteint 98 % des Singapouriens dans quatre langues et dispose d'une audience asiatique en pleine expansion via CNA, ainsi que de contenus de divertissement répartis sur les marchés de la région.
Son réseau de partenaires associe Mediacorp à des marques leaders du secteur telles qu'ESPN, Edipressse Media, 99.co et VICE afin de proposer du contenu riche aux consommateurs et des solutions efficaces aux annonceurs.
Mediacorp a reçu des distinctions au sein du secteur, notamment au New York Festivals, et au World Media Festivals, et elle a remporté le prix PrommaxBDA (monde et Asie) et les Asian Academy Creative Awards.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur mediacorp.sg.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.