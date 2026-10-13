Mediacorp è la più grande piattaforma transmediale e di creazione di contenuti di Singapore, che si sta espandendo nel mercato digitale. L'azienda aveva riscontrato dei problemi con la VPN che avevano esposto le applicazioni e gli host a parti esterne. Inoltre, l'onboarding di applicazioni e utenti era un processo laborioso e complesso che si prolungava per giorni. Akamai Enterprise Application Access (EAA) ha offerto a Mediacorp un sistema di sicurezza Zero Trust, che gli ha consentito di chiudere le porte del firewall in ingresso e isolare le applicazioni senza esporle né in Internet né pubblicamente. EAA ha incrementato, inoltre, la sicurezza fornendo funzioni di autenticazione e gestione delle identità degli utenti, concedendo l'autorizzazione per ogni singola applicazione anziché a livello di rete. EAA ha aiutato Mediacorp a snellire le procedure di onboarding di applicazioni e utenti, passando da tre giorni di lavoro a solo mezza giornata, e a migliorare la produttività.