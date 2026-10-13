Mediacorp è la più grande piattaforma transmediale e di creazione di contenuti di Singapore, che si sta espandendo nel mercato digitale. L'azienda aveva riscontrato dei problemi con la VPN che avevano esposto le applicazioni e gli host a parti esterne. Inoltre, l'onboarding di applicazioni e utenti era un processo laborioso e complesso che si prolungava per giorni. Akamai Enterprise Application Access (EAA) ha offerto a Mediacorp un sistema di sicurezza Zero Trust, che gli ha consentito di chiudere le porte del firewall in ingresso e isolare le applicazioni senza esporle né in Internet né pubblicamente. EAA ha incrementato, inoltre, la sicurezza fornendo funzioni di autenticazione e gestione delle identità degli utenti, concedendo l'autorizzazione per ogni singola applicazione anziché a livello di rete. EAA ha aiutato Mediacorp a snellire le procedure di onboarding di applicazioni e utenti, passando da tre giorni di lavoro a solo mezza giornata, e a migliorare la produttività.
Informazioni su Mediacorp
Mediacorp gestisce sei canali TV, 11 stazioni radio e più piattaforme digitali, tra cui CNA, l'app di notizie più utilizzata di Singapore, e Me WATCH, la sua piattaforma video digitale. La sua missione è coinvolgere, intrattenere e arricchire gli utenti sfruttando il potere della creatività.
Mediacorp è stata un'azienda pionieristica nello sviluppo del settore del broadcast a Singapore, con la trasmissione radiofonica avviata nel 1936 e quella televisiva nel 1963. Oggi, offre i suoi servizi al 98% dei singaporiani in quattro lingue e ha una crescente utenza asiatica tramite CNA e contenuti di intrattenimento distribuiti nei mercati di quest'area geografica.
Tramite la propria rete di partner, Mediacorp collabora con brand leader del settore come ESPN, Edipresse Media, 99.co e VICE per la delivery di contenuti multimediali per i clienti ed efficaci soluzioni per gli inserzionisti.
Mediacorp ha ricevuto diversi riconoscimenti di settore, tra cui New York Festivals, World Media Festivals, PromaxBDA (a livello mondiale e in Asia) e Asian Academy Creative Awards.
Per maggiori informazioni, visita il sito mediacorp.sg.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.