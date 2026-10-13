Hoje, Stuart aproveita a única fonte de verdade fornecida pelo mPulse para entender o impacto do desempenho nos negócios do Shop Direct. "O mPulse possibilitou entender como os compradores interagem com nossos websites, o que é essencial", explica.



Ele está usando dados do mPulse para criar uma cultura de desempenho com as novas equipes ágeis da empresa, compostas por designers, desenvolvedores, analistas de negócios e analistas de dados. Por meio de painéis do mPulse, Stuart ilustra o impacto do desempenho.



Stuart também está usando o mPulse para ensinar as equipes e manter o desempenho como prioridade para que elas tomem decisões mais inteligentes. "O mPulse nos fornece as evidências de que precisamos para entender e comprovar o impacto de fazer alterações, como reduzir a taxa de rejeição. Dessa forma, ele me capacita a conduzir as atividades certas alinhadas com metas como conversões e retenção de clientes", explica ele.



A partir de agora, Stuart espera que mais membros da equipe criem seus próprios painéis do mPulse, assumindo cada vez mais a responsabilidade pelo desempenho. "Queremos que nossas equipes pensem no rendimento desde o início e com o mPulse, elas podem tomar decisões orientadas por fatos em vez de intuição ou suposições", conclui Stuart.