In quanto maggiore retailer digitale pureplay integrato e provider di servizi finanziari, Shop Direct ha vendite annue pari a 1,96 miliardi di sterline. I nostri brand sono Very.co.uk, Littlewoods.com e LittlewoodsIreland.ie. Il nostro sito web viene visitato in media da più di 1,4 milioni di utenti ogni giorno e registra un 74% di vendite online completate dai dispositivi mobili.



Ci impegniamo nell'intento di creare ottimi prodotti facilmente accessibili per più persone. Con la nostra gamma multicategoria di brand famosi, funzionalità di dati e tecnologie leader del settore, nonché esclusivi prodotti di servizi finanziari che offrono metodi flessibili per i pagamenti, l'azienda è ben posizionata per tenere fede alle sue promesse.



Vendiamo più di 1.800 brand famosi, tra cui etichette celebri e i nostri brand esclusivi. L'azienda vanta quattro milioni di clienti e distribuisce 49 milioni di prodotti ogni anno. Il servizio gratuito "click-and-collect", CollectPlus, distribuisce i prodotti dell'azienda in 7.000 negozi in tutto il Paese, aumentando la facilità e la convenienza per i clienti.



Per ulteriori informazioni su Shop Direct, visita il sito www.shopdirect.com o segui l'azienda su Twitter all'indirizzo @ShopDirect.