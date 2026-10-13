I principali retailer digitali devono superare le aspettative dei clienti in qualsiasi momento per rimanere al vertice. Anche se molti aspetti assicurano un'eccezionale customer experience, nel mondo del retail online, le performance del sito rivestono una maggiore importanza. Comprenderne l'impatto sui ricavi, e ottimizzare tale impatto, è fondamentale.
Questa era la situazione che ha dovuto affrontare Shop Direct, il principale retailer digitale pureplay integrato e provider di servizi finanziari del Regno Unito, con vendite annuali pari a 1,96 miliardi di sterline nel 2018. Il sito web dell'azienda ospita più di 1,4 milioni di utenti ogni giorno e il 74% delle vendite avvengono tramite dispositivi mobili. Attraverso i negozi digitali del retailer e le straordinarie app che rappresentano i brand Littlewoods e Very, vende più di 1.800 brand famosi e distribuisce 49 milioni di prodotti a 4 milioni di clienti all'anno.
Con Akamai mPulse, possiamo individuare eventuali peggioramenti delle performance e concretizzare il valore del miglioramento delle performance per ottimizzare le customer experience e, a sua volta, i nostri ricavi.Stuart Gray, Frontend Site Performance, Shop Direct
Mantenere una posizione leader del settore
I principali retailer digitali devono superare le aspettative dei clienti in qualsiasi momento per rimanere al vertice. Anche se molti aspetti assicurano un'eccezionale customer experience, nel mondo del retail online, le performance del sito rivestono una maggiore importanza. Comprenderne l'impatto sui ricavi, e ottimizzare tale impatto, è fondamentale.
Compromesso dalle modifiche del sito
Shop Direct si impegna nell'intento di rendere disponibili ottimi prodotti in modo semplice a un maggior numero di persone. Con la sua gamma di brand famosi in numerose categorie, tecnologie leader del settore e funzionalità di dati, nonché esclusivi prodotti di servizi finanziari che offrono metodi flessibili per i pagamenti, l'azienda è ben posizionata per tenere fede alle sue promesse.
Ogni giorno, Shop Direct apporta modifiche non funzionali ai propri siti, ad esempio aggiornando i contenuti o aggiungendo immagini. I suoi sviluppatori rilasciano sempre nuove funzionalità del sito. Nonostante le migliori intenzioni e test approfonditi, le modifiche occasionalmente influiscono sulle performance. Gareth Naser, iDevelopment Manager di Shop Direct, è stato incaricato di esaminare nuovi modi per mantenere elevate le performance dei siti.
Shop Direct ha inizialmente adottato una soluzione di gestione delle performance (APM). Tuttavia, non è stato facile esportare i dati dalla soluzione APM né è stato mostrato l'impatto delle performance dei siti sui ricavi.
Comprendere realmente le performance dei siti
L'azienda ha successivamente scelto Akamai mPulse. Stuart Gray, responsabile delle performance dei siti frontend per Shop Direct, è stato incaricato di ottimizzare le performance.
"mPulse è la migliore soluzione della categoria", spiega Stuart, "poiché include le funzionalità che ci servono, ad esempio la possibilità di accedere facilmente, analizzare ed esportare i dati. Inoltre, è supportato da professionisti esperti che possono aiutarci a progredire ulteriormente nel nostro viaggio di gestione delle performance".
Come soluzione RUM (Real User Monitoring), mPulse integra lo strumento utilizzato da Shop Direct, chiamato CatchPoint. mPulse mostra come gli acquirenti reali stanno interagendo con i suoi siti, consente agli e-retailer di valutare l'andamento delle attività e mantiene Shop Direct informato sulle proprie performance. CatchPoint aiuta il retailer digitale a individuare i motivi per cui le pagine presentano tali performance.
Utilizzo del processo decisionale basato sui fatti per creare una cultura delle performance
Oggi, Stuart sfrutta l'unica fonte di verità fornita da mPulse per comprendere l'impatto delle performance sulle attività aziendali di Shop Direct. "mPulse ha reso possibile capire come gli acquirenti interagiscono con i nostri siti, il che è fondamentale", spiega.
Stuart utilizza i dati mPulse per promuovere una cultura delle performance con i nuovi team agili basati su piccoli gruppi che comprendono progettisti, sviluppatori, analisti aziendali e di dati. Tramite le dashboard mPulse, Stuart illustra l'impatto delle performance.
Stuart utilizza mPulse anche per educare i team e per mantenere la priorità delle performance in modo da poter prendere decisioni più intelligenti. "mPulse ci fornisce i dati di cui abbiamo bisogno per comprendere e dimostrare l'impatto delle modifiche, come la riduzione della frequenza di rimbalzo. In questo modo, mi consente di favorire le giuste attività allineandole con i nostri obiettivi quali tassi di conversione e fidelizzazione dei clienti", spiega.
In futuro, Stuart si aspetta da più membri del team la possibilità di creare le proprie dashboard in modo da assumere una maggiore padronanza delle performance. "Vogliamo che i nostri team pensino alle performance fin dall'inizio e, con mPulse, possano prendere decisioni guidate dai fatti anziché dall'intuito o dalle migliori ipotesi", conclude Stuart.
Informazioni su Shop Direct
In quanto maggiore retailer digitale pureplay integrato e provider di servizi finanziari, Shop Direct ha vendite annue pari a 1,96 miliardi di sterline. I nostri brand sono Very.co.uk, Littlewoods.com e LittlewoodsIreland.ie. Il nostro sito web viene visitato in media da più di 1,4 milioni di utenti ogni giorno e registra un 74% di vendite online completate dai dispositivi mobili.
Ci impegniamo nell'intento di creare ottimi prodotti facilmente accessibili per più persone. Con la nostra gamma multicategoria di brand famosi, funzionalità di dati e tecnologie leader del settore, nonché esclusivi prodotti di servizi finanziari che offrono metodi flessibili per i pagamenti, l'azienda è ben posizionata per tenere fede alle sue promesse.
Vendiamo più di 1.800 brand famosi, tra cui etichette celebri e i nostri brand esclusivi. L'azienda vanta quattro milioni di clienti e distribuisce 49 milioni di prodotti ogni anno. Il servizio gratuito "click-and-collect", CollectPlus, distribuisce i prodotti dell'azienda in 7.000 negozi in tutto il Paese, aumentando la facilità e la convenienza per i clienti.
Per ulteriori informazioni su Shop Direct, visita il sito www.shopdirect.com o segui l'azienda su Twitter all'indirizzo @ShopDirect.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.