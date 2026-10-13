En la actualidad, Stuart aprovecha la única fuente de verdad proporcionada por mPulse para comprender el impacto de los resultados en la actividad de negocio de Shop Direct. "mPulse nos permitió entender cómo interactúan los compradores con nuestros sitios, que es fundamental", explica.



Está utilizando los datos de mPulse para desarrollar una cultura del rendimiento con nuevos equipos empresariales más ágiles y organizados en cuadrillas integrados por diseñadores, desarrolladores, analistas de negocio y analistas de datos. A través de los paneles de mPulse, Stuart ilustra el impacto del rendimiento.



Stuart también utiliza mPulse para formar a los equipos y mantener el rendimiento como máxima prioridad para la toma de decisiones más inteligentes. "mPulse nos proporciona las pruebas que necesitamos para entender y demostrar el impacto de los cambios, tales como la reducción de la tasa de rebote. De esa manera, me permite llevar a cabo las actividades adecuadas según los objetivos, como conversiones y retención de clientes", explica.



Más adelante, Stuart espera que más miembros del equipo creen sus propios paneles de mPulse para obtener un mayor control sobre el rendimiento. "Queremos que nuestros equipos tengan en cuenta el rendimiento desde el principio y que, con mPulse, puedan tomar decisiones basadas en los hechos en lugar de en la intuición o en valores aproximados", concluye Stuart.