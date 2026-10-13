Xero 是一款在新西兰地区发布的面向小型企业且基于云的会计软件。最近几年，Xero 的用户呈指数级增长，已成为在全球范围内拥有逾 120 万用户的可信软件工具。在过去一年，通过该软件进行了价值 1.4 万亿美元的交易。Akamai 与 Xero 于 2009 年开始合作，而 Akamai 平台和技术团队一直被视为其业务增长的关键推动者。借助 Ion 和 Kona Site Defender 等 Akamai 产品，Xero 能够确保其用户畅享快速且安全的数字体验。