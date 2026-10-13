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XERO

Xero 徽标

地点

新西兰

https://www.xero.com/

行业

商业

Xero 是一款在新西兰地区发布的面向小型企业且基于云的会计软件。最近几年，Xero 的用户呈指数级增长，已成为在全球范围内拥有逾 120 万用户的可信软件工具。在过去一年，通过该软件进行了价值 1.4 万亿美元的交易。Akamai 与 Xero 于 2009 年开始合作，而 Akamai 平台和技术团队一直被视为其业务增长的关键推动者。借助 Ion 和 Kona Site Defender 等 Akamai 产品，Xero 能够确保其用户畅享快速且安全的数字体验。

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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