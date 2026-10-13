Akamai
Zum Hauptinhalt springen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste
Background

XERO

Xero-Logo

Standort

Neuseeland

https://www.xero.com/

Branche

Handel

Xero ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Neuseeland. Xero ist in den vergangenen Jahren exponentiell gewachsen und hat sich zu einem renommierten Softwaretool für weltweit über 1,2 Millionen Abonnenten entwickelt. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr Geschäfte im Wert von 1,4 Billionen USD abgeschlossen. Die Zusammenarbeit von Akamai und Xero begann im Jahr 2009. Die Akamai-Plattform und das technische Team gelten auch weiterhin als wichtiger Wachstumskatalysator für das Unternehmen aus Neuseeland. Wie die Akamai-Produkte Ion und Kona Site Defender ermöglicht auch Xero den Abonnenten ein schnelles und sicheres digitales Erlebnis.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

Teilen

Ähnliche Kundenreferenzen

Sicherheit

Ryt Bank

Nach der Migration in die Cloud hat die Ryt Bank mit Akamai-Lösungen die API‑Transparenz gesteigert, die Compliance verbessert und Risiken reduziert.

Kundenreferenz lesen
Sicherheit

Bradesco Bank

Bradesco hat proaktiven Schutz vor KI‑basierten Bedrohungen implementiert, das Kundenerlebnis verbessert und gleichzeitig die Kosten gesenkt – alles mit den Sicherheitslösungen von Akamai.

Kundenreferenz lesen
Sicherheit

Commerzbank

Die Commerzbank sicherte monatlich 6 Milliarden API-Aufrufe durch proaktive Bedrohungserkennung und erweiterte API-Kontrollen mit Akamai API Security ab.

Kundenreferenz lesen

Ähnliche Kundenreferenzen

Sicherheit

Ryt Bank

Nach der Migration in die Cloud hat die Ryt Bank mit Akamai-Lösungen die API‑Transparenz gesteigert, die Compliance verbessert und Risiken reduziert.

Kundenreferenz lesen
Sicherheit

Bradesco Bank

Bradesco hat proaktiven Schutz vor KI‑basierten Bedrohungen implementiert, das Kundenerlebnis verbessert und gleichzeitig die Kosten gesenkt – alles mit den Sicherheitslösungen von Akamai.

Kundenreferenz lesen
Sicherheit

Commerzbank

Die Commerzbank sicherte monatlich 6 Milliarden API-Aufrufe durch proaktive Bedrohungserkennung und erweiterte API-Kontrollen mit Akamai API Security ab.

Kundenreferenz lesen