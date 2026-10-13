Xero ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Neuseeland. Xero ist in den vergangenen Jahren exponentiell gewachsen und hat sich zu einem renommierten Softwaretool für weltweit über 1,2 Millionen Abonnenten entwickelt. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr Geschäfte im Wert von 1,4 Billionen USD abgeschlossen. Die Zusammenarbeit von Akamai und Xero begann im Jahr 2009. Die Akamai-Plattform und das technische Team gelten auch weiterhin als wichtiger Wachstumskatalysator für das Unternehmen aus Neuseeland. Wie die Akamai-Produkte Ion und Kona Site Defender ermöglicht auch Xero den Abonnenten ein schnelles und sicheres digitales Erlebnis.