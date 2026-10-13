Akamai
Passer au contenu principal
Akamai
Se connecter
Se connecter Close
Cloud Manager
Gérez vos services de cloud computing
Se connecter Close
Control Center
Gérez vos services de sécurité et de diffusion
Background

XERO

logo Xero

Localisation géographique

Nouvelle-Zélande

https://www.xero.com/

Secteur

Commerce

Xero est un logiciel de comptabilité basé sur le cloud et destiné aux petites entreprises situées en Nouvelle-Zélande. Xero n'a cessé de se développer au cours des dernières années pour devenir un outil logiciel de confiance utilisé par plus de 1,2 million d'abonnés à travers le monde et qui a réalisé 1 400 mille milliards de dollars de transactions au cours l'année dernière. Si Akamai et Xero ont débuté leur collaboration en 2009, la plateforme et l'équipe technique d'Akamai sont toujours considérées comme des moteurs fondamentaux de la croissance du logiciel. Grâce aux produits Akamai tels que Ion et Kona Site Defender, Xero peut garantir une expérience digitale rapide et sécurisée à ses abonnés.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Partager

Témoignages clients connexes

Sécurité

Ryt Bank

Ryt Bank a amélioré la visibilité de ses API, renforcé sa conformité et réduit les risques après avoir migré vers le cloud grâce aux solutions Akamai.

Lire le témoignage client
Sécurité

Bradesco Bank

Bradesco a mis en place une sécurité proactive contre les menaces alimentées par l'IA, amélioré l'expérience client et réduit les coûts grâce aux solutions de sécurité Akamai.

Lire le témoignage client
Sécurité

Commerzbank

Commerzbank sécurise 6 milliards d'appels d'API par mois grâce à une détection proactive des menaces et des mécanismes de contrôle des API renforcés avec Akamai API Security.

Lire le témoignage client

Témoignages clients connexes

Sécurité

Ryt Bank

Ryt Bank a amélioré la visibilité de ses API, renforcé sa conformité et réduit les risques après avoir migré vers le cloud grâce aux solutions Akamai.

Lire le témoignage client
Sécurité

Bradesco Bank

Bradesco a mis en place une sécurité proactive contre les menaces alimentées par l'IA, amélioré l'expérience client et réduit les coûts grâce aux solutions de sécurité Akamai.

Lire le témoignage client
Sécurité

Commerzbank

Commerzbank sécurise 6 milliards d'appels d'API par mois grâce à une détection proactive des menaces et des mécanismes de contrôle des API renforcés avec Akamai API Security.

Lire le témoignage client