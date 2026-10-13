Xero est un logiciel de comptabilité basé sur le cloud et destiné aux petites entreprises situées en Nouvelle-Zélande. Xero n'a cessé de se développer au cours des dernières années pour devenir un outil logiciel de confiance utilisé par plus de 1,2 million d'abonnés à travers le monde et qui a réalisé 1 400 mille milliards de dollars de transactions au cours l'année dernière. Si Akamai et Xero ont débuté leur collaboration en 2009, la plateforme et l'équipe technique d'Akamai sont toujours considérées comme des moteurs fondamentaux de la croissance du logiciel. Grâce aux produits Akamai tels que Ion et Kona Site Defender, Xero peut garantir une expérience digitale rapide et sécurisée à ses abonnés.