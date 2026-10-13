Xero es una compañía de software de contabilidad en la nube para pequeñas empresas con sede en Nueva Zelanda. En los últimos años, ha crecido exponencialmente hasta convertirse en el proveedor de una herramienta de software en la que confían más de 1,2 millones de suscriptores a nivel mundial. El año pasado, realizó transacciones por un valor de 1,4 billones de dólares. Xero comenzó a contar con la ayuda de Akamai en 2009 y, actualmente, sigue considerando la plataforma y el equipo técnico de Akamai una de las causas más importantes de su crecimiento. Gracias a los productos de Akamai, como Ion y Kona Site Defender, Xero es capaz de garantizar que sus suscriptores disfrutan una experiencia digital rápida y segura.