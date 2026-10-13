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XERO

Logotipo de Xero

Ubicación

Nueva Zelanda

https://www.xero.com/

Sector

Comercio

Xero es una compañía de software de contabilidad en la nube para pequeñas empresas con sede en Nueva Zelanda. En los últimos años, ha crecido exponencialmente hasta convertirse en el proveedor de una herramienta de software en la que confían más de 1,2 millones de suscriptores a nivel mundial. El año pasado, realizó transacciones por un valor de 1,4 billones de dólares. Xero comenzó a contar con la ayuda de Akamai en 2009 y, actualmente, sigue considerando la plataforma y el equipo técnico de Akamai una de las causas más importantes de su crecimiento. Gracias a los productos de Akamai, como Ion y Kona Site Defender, Xero es capaz de garantizar que sus suscriptores disfrutan una experiencia digital rápida y segura.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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