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XERO

Logotipo da Xero

Localização

Nova Zelândia

https://www.xero.com/

Setor

Comércio

Xero é um software de contabilidade baseado em nuvem para pequenas empresas na Nova Zelândia. O Xero cresceu exponencialmente nos últimos anos e se tornou uma ferramenta de software confiável para mais de 1,2 milhões de assinantes em todo o mundo. Conduziu US$ 1,4 bilhão em transações durante o ano passado. A Akamai e a Xero começaram o relacionamento em 2009 e a plataforma e a equipe técnica da Akamai continuam a ser vistas como um facilitador essencial do crescimento deles. Com produtos da Akamai, como Ion e Kona Site Defender, a Xero pode garantir que os assinantes estejam desfrutando de uma experiência digital rápida e segura.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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