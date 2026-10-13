Xero é um software de contabilidade baseado em nuvem para pequenas empresas na Nova Zelândia. O Xero cresceu exponencialmente nos últimos anos e se tornou uma ferramenta de software confiável para mais de 1,2 milhões de assinantes em todo o mundo. Conduziu US$ 1,4 bilhão em transações durante o ano passado. A Akamai e a Xero começaram o relacionamento em 2009 e a plataforma e a equipe técnica da Akamai continuam a ser vistas como um facilitador essencial do crescimento deles. Com produtos da Akamai, como Ion e Kona Site Defender, a Xero pode garantir que os assinantes estejam desfrutando de uma experiência digital rápida e segura.