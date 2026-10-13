Yatra Online, Inc ist das Mutterunternehmen der in Gurgaon, Indien, ansässigen Yatra Online Pvt. Ltd., die Indiens führender Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Geschäftsreisen ist, über 700 Firmenkunden hat und zu Indiens führenden Unternehmen für Verbraucherreisen zählt. Auch in Zukunft steht unsere Mission, Reisende glücklich zu machen, im Mittelpunkt. Über unsere Website www.yatra.com, unsere mobilen Anwendungen und unsere weiteren zugehörigen Plattformen können Urlauber und Geschäftsreisende Angebote entdecken, recherchieren, Preise vergleichen und eine breite Palette an Dienstleistungen buchen. Dazu gehören Tickets für In- und Auslandsflüge, Hotelbuchungen, Homestays, Pauschalangebote, Bus- und Bahntickets, Aktivitäten und zusätzliche Dienstleistungen entsprechend ihren Reisebedürfnissen.



Unsere Kunden können Flüge mit allen großen indischen und internationalen Fluggesellschaften durchsehen und buchen und in mehr als 101.000 Hotels in über 1.300 Städten in Indien sowie mehr als 1.000.000 Hotels weltweit eine Unterkunft buchen. Um sicherzustellen, dass Reisende mit unseren Dienstleistungen ein Gesamtpaket erhalten, das keine Wünsche offen lässt, bieten wir unseren Kunden außerdem Zugang zu über 1.000 Pauschalangeboten und mehr als 43.000 Aktivitäten. Unsere Marke zählt nicht nur in der indischen Online-Reisebranche, sondern darüber hinaus auch im gesamten indischen Internethandel zu den anerkanntesten Marken.

Basierend auf unserem großen Stamm treuer Kunden, unserem umfassenden Leistungsangebot, unserem erfahrenen Management-Team und unserer Multi-Channel-Strategie glauben wir, dass wir gut aufgestellt sind, um den aufstrebenden indischen Reisemarkt für uns zu nutzen.