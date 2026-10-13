公共部门在网上开展的一切事务都很关键（无论是国家安全，还是保护数据库）。Akamai 与欧洲的众多大型公共机构开展合作，其安全防护、内容交付和云计算解决方案历经验证，适用于集中式民政机构、国防和情报机构，亦可满足区域、本地和教育机构或关键国家基础架构的需求。我们通过公共部门的专家和全天候的支持服务为他们提供支持。