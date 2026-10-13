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公共部门解决方案

保护任务、实现资产现代化，并优化用户体验。

观看视频 (4:13)

支持并保护关键性公共部门的在线服务

公共部门在网上开展的一切事务都很关键（无论是国家安全，还是保护数据库）。Akamai 与欧洲的众多大型公共机构开展合作，其安全防护、内容交付和云计算解决方案历经验证，适用于集中式民政机构、国防和情报机构，亦可满足区域、本地和教育机构或关键国家基础架构的需求。我们通过公共部门的专家和全天候的支持服务为他们提供支持。

身穿蓝色手术服、手拿笔记本的医生。

通过网络恢复能力取得市民信任

保护机构和数据免遭网络攻击

保护市民和政府雇员，保护您的数据，并在您的机构开展在线运营的任何地方抵御攻击。

改善市民体验并增强其对服务的信任

依托每天 780 TB 的数据分析支持，Akamai 行业领先的安全解决方案使其成为公共部门值得信赖的战略合作伙伴。

降低安全运营的总体成本

易于学习、实施和自定义的单一平台，允许您整合供应商并降低成本。

您的网络安全现代化路线图

利用简便、快速且直观的解决方案以及专家支持更快实现 Zero Trust，从而在最短时间内创造价值并改善市民体验。

仅需数月即可实现 Zero Trust 保护

通过使用 Akamai Guardicore Segmentation，Macmillan Cancer Support 得以在短短几个月内完成其网络分段，节省了数年的时间。

阅读客户案例

与全球安全实践相契合的解决方案

我们的安全产品可以满足众多 PCI DSS 需求，从而帮助减轻合规和审计的负担。

访问 Akamai Trust Center

从自己动手到专业服务

开源解决方案可让您的 IT 人员轻松创建和更改策略，并能得到专门公共部门安全团队的支持。

查看 Akamai 全球服务

恢复能力和监测能力

云无关的安全产品组合可针对南北向和东西向流量提供全面的监测能力和保护。

Akamai 增强恢复能力的方法

通过监测、容错和冗余能力提升网络恢复能力，为南北向和东西向流量提供保护。

阅读白皮书

您的架构，搭配我们的解决方案

我们的解决方案与云无关，可覆盖您的网络、API、Kubernetes 集群、传统基础架构和应用程序等等。

观看视频

可扩展规模的安全防护

我们的解决方案已得到广泛实施，遍布当地政府部门以及欧洲最大的一些公共机构。我们在全球威胁情报方面占据领先地位，这意味着能够及时、有效地响应各种新型攻击。

来自 Akamai 的安全情报

我们每天都对超过 7 万亿条 DNS 查询进行审核，每季度可抵御超过 120 亿次 WAF 攻击。

阅读安全研究报告

在线服务的力量倍增器

与 Akamai 直接开展合作，或者通过我们的其中一家合作伙伴开展合作，达到一加一大于二的组合效果。

查看合作伙伴

客户案例

British Council logo

英国文化教育协会

身份安全认证使数字课程能够始终实现出色的性能，同时有效保护网站和个人信息。

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NHS Forth Valley logo

NHS Forth Valley

Akamai 为我们赢得了“满分支持”，让我们在新冠疫情期间能够轻松地确保新增远程工作员工安全地访问。

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显示蓝色和金色相间的乌克兰国徽的图像

道格拉斯奥马哈技术委员会

DOTComm 借助 Akamai Web Application Protector 消除了误报并减少了数百小时管理 SSL 证书的时间。

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特色解决方案

Akamai 解决方案让公共数据和应用程序更加靠近用户，让用户更加远离网络威胁。

需要帮您找到合适的解决方案吗？

Akamai Guardicore Segmentation

通过应用精细的软件定义式分段方法，检测漏洞并加强对勒索软件的防护。

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Enterprise Application Access

减少网络层面的访问权限，并根据用户身份和情境提供细粒度的应用程序访问控制。

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App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

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Edge DNS

Akamai DNS 可为本地、云端和混合 DNS 提供保护，同时确保实现高可用性和高性能。

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Bot Manager

这款高级爬虫程序管理产品旨在检测并抵御复杂的恶意爬虫程序，同时允许良性爬虫程序进入。

查看产品详细信息

通过基于云的解决方案来提高可访问性和可用性，从而提高效率。

需要帮您找到合适的解决方案吗？

Akamai Guardicore Segmentation

通过应用精细的软件定义式分段方法，检测漏洞并加强对勒索软件的防护。

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Enterprise Application Access

减少网络层面的访问权限，并根据用户身份和情境提供细粒度的应用程序访问控制。

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Akamai MFA

通过可防网络钓鱼的基于 FIDO2 的多重身份验证，减少员工帐户接管风险。

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在核心和边缘保护资产（无论操作在何处进行）。

需要帮您找到合适的解决方案吗？

App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

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GovShield PDNS

快速、简单、运营商级别的保护性域名系统，可帮助主动识别、阻止和抵御定向攻击，比如恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和 DNS 数据渗透。

探索解决方案

在大规模分布的云和边缘平台上构建、部署和保护您的应用程序。

需要帮您找到合适的解决方案吗？

App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

查看产品详细信息

EdgeWorkers

在边缘执行 JavaScript 功能，以优化网站性能并自定义网页体验。

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EdgeKV

分布式键值存储支持数据驱动的 EdgeWorkers 应用程序。

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Akamai Cloud

计算、存储、网络、数据库和容器管理云服务

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资源

需要了解更多？

公共部门在网上和云中面临许多挑战，Akamai 可以帮助您应对这些挑战。无论您是准备好实施具体的解决方案，还是只是有一些问题想要得到解答，我们都很乐意与您进行交流。