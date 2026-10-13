支持并保护关键性公共部门的在线服务
公共部门在网上开展的一切事务都很关键（无论是国家安全，还是保护数据库）。Akamai 与欧洲的众多大型公共机构开展合作，其安全防护、内容交付和云计算解决方案历经验证，适用于集中式民政机构、国防和情报机构，亦可满足区域、本地和教育机构或关键国家基础架构的需求。我们通过公共部门的专家和全天候的支持服务为他们提供支持。
通过网络恢复能力取得市民信任
您的网络安全现代化路线图
利用简便、快速且直观的解决方案以及专家支持更快实现 Zero Trust，从而在最短时间内创造价值并改善市民体验。
恢复能力和监测能力
云无关的安全产品组合可针对南北向和东西向流量提供全面的监测能力和保护。
可扩展规模的安全防护
我们的解决方案已得到广泛实施，遍布当地政府部门以及欧洲最大的一些公共机构。我们在全球威胁情报方面占据领先地位，这意味着能够及时、有效地响应各种新型攻击。
客户案例
特色解决方案
Akamai 解决方案让公共数据和应用程序更加靠近用户，让用户更加远离网络威胁。
需要帮您找到合适的解决方案吗？
通过基于云的解决方案来提高可访问性和可用性，从而提高效率。
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在核心和边缘保护资产（无论操作在何处进行）。
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在大规模分布的云和边缘平台上构建、部署和保护您的应用程序。
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资源
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公共部门在网上和云中面临许多挑战，Akamai 可以帮助您应对这些挑战。无论您是准备好实施具体的解决方案，还是只是有一些问题想要得到解答，我们都很乐意与您进行交流。