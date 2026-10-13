美国政府已通过数字化的形式来开展宪法规定的、每十年一次的人口调查。负责执行十年一次的数据收集工作的机构已经充分利用了现有的技术，使得所有美国人更容易参与调查，与此同时帮助美国政府及其企业客户更有效地访问收集的数据。在其 230 年的历史中，该机构一直依靠调查员在纸上记录信息来收集人口数据，这一点直到现在才有所改变。

技术（比如云计算和移动设备的普及）使数字化转型变得容易。但技术也带来了需要应对的挑战。第一个挑战是安全性。这包括确保调查的可用性，并确保收集的数据的保密性和完整性得到保护。第二个挑战是确保每个人都能参与调查。

为了应对这些挑战，该机构向 RavenTek 和 Akamai 寻求帮助。凭借由超过 350,000 台服务器组成的全球边缘平台，Akamai 能够让该机构的第一个安全层与 85% 的用户和威胁仅相距一个网络跃点。此外，Akamai 的移动边缘优化和高性能路由确保了所有美国人都能获得出色的性能和可用性。

从一开始，该机构就已规划了一个庞大的云架构，其中包括多个区域，每个区域都有冗余的活动和备用工作负载。即使具备这种水平的后端冗余，很明显，调查应用程序还需要更高的动态可扩展性，以便能够在抵御威胁的同时保持出色性能。

为了满足这些需求，RavenTek 和 Akamai 与该机构紧密合作，推进部署适用于域名系统 (DNS)、应用层安全性和 UX 优化的前端解决方案。