Ceeblue, ein in den Niederlanden ansässiger Innovator im Bereich Streaming mit ultraniedriger Latenz, stand vor der Herausforderung, Streaming für einen Sportwettkunden mit einem knappen Zeitplan bereitzustellen, ohne dabei die Akamai-basierten Workflows des Kunden zu unterbrechen. Ceeblue begann, direkt mit dem Entwicklungsteam von Akamai zusammenzuarbeiten, da sie die Kapazitäten benötigten, um unvorhersehbare plötzliche Anstiege beim Traffic zu verarbeiten und die globale Reichweite zu unterstützen, ohne dabei Abstriche bei der Geschwindigkeit machen zu müssen. Indem Ceeblue seine WebRTS-Technologie und „Media Fabric“-Plattform auf Cloud Computing- und Content-Delivery-Services von Akamai ausführte, konnte das Unternehmen Echtzeit-Streaming in skalierbarer Form bei minimaler Unterbrechung des Kundenbetriebs bereitstellen. Mit den Accelerated-Compute-Funktionen von Akamai hat Ceeblue zudem einen Ausgangspunkt für zukünftige Innovationen geschaffen und den Grundstein für noch schnellere Übergänge zum Sub-Second-Streaming gelegt.
„Mit Akamai haben wir einen schnellen, unterbrechungsfreien Weg zu End-to-End-Latenzen von weniger als einer Sekunde weltweit gezeigt.“– Lawton Cheney, CCO, Ceeblue
Bereitstellung von Echtzeit-Videos für mehr Umsatz
Sub-Second-Streaming über die speziell entwickelte Infrastruktur für Videobereitstellung hinaus
Ceeblue ist auf einen Bereich spezialisiert, der selbst beim Live-Video-Streaming eine Nische darstellt: die Bereitstellung mit extrem niedriger Latenz. Die Media Fabric-Plattform wurde für Streaming im Bereich von unter 500 Millisekunden entwickelt. „Insbesondere bei iGaming und Sportwetten erhöht eine geringere Latenz die Wahrscheinlichkeit, die Kundenbindung und den Umsatz zu steigern“, so Lawton Cheney, CCO von Ceeblue.
Seit Jahren führt Ceeblue ein nutzerdefiniertes CDN mit mehreren Protokollen aus, das unter anderem WebRTC und HESP (High-Efficiency Streaming Protocol) unterstützt. Das preisgekrönte Bereitstellungsmodell des Unternehmens ist zwar leistungsstark, erfordert jedoch, dass Kunden von ihren derzeitigen Anbietern wechseln, was aus geschäftlicher oder logistischer Sicht oft zu Belastungen führt.
Um dieses Hindernis zu überwinden, entwarf Ceeblue WebRTS, ein Protokoll, das für eine Latenz im Bereich von Sekundenbruchteilen auf Standard-CDNs im globalen Maßstab entwickelt wurde. Es verbraucht weniger Bandbreite, vermeidet Buffering bei Überlastung und hält Streams nah am Live-Geschehen fest für ein nahtloses Zuschauererlebnis. Für Sendeanstalten, iGaming und Sportwetten bedeutet dies eine höhere Kundenbindung, längere Wettfenster und höhere Umsätze.
„Was uns an WebRTS begeistert, ist, dass wir endlich auf einer traditionellen Infrastruktur arbeiten und mit etablierten Anbietern zusammenarbeiten können, die bereits erstklassige Netzwerke aufgebaut haben. „Akamai mit seiner weltweit verteilten Infrastruktur war die offensichtliche Wahl“, sagte Cheney.
Die Anforderungen an das Sportstreaming weltweit erfüllen
Ceeblue hatte die Gelegenheit, die Tauglichkeit dieses Modells zu beweisen, als ein großer Kunde, der Sportstreaming anbietet, vor einer dringenden Herausforderung stand. Das Sportstreaming birgt besondere Herausforderungen: Bei Veranstaltungen kommt es zu einem Anstieg der Traffic-Muster und die Zuschauerzahlen steigen auf unvorhersehbare Weise. Darüber hinaus musste dieser Kunde fast unverzüglich auf den neuen Service umsteigen, wobei der bestehende Workflow so wenig wie möglich verändert wurde.
Um dies zu ermöglichen, haben sich Ceeblue und Akamai bei einem intensiven 40-Tage-Projekt zusammengeschlossen. „Es war so, als hätten unsere Teams schon jahrelang zusammengearbeitet“, erinnert sich Cheney. „Wir wissen, dass Akamai zuverlässig Ereignisse dieser Größenordnung bereitstellen kann, und das hat uns beruhigt.“
Die Vorteile einer skalierten Bereitstellung mit geringer Latenz
Ein wichtiger Vorteil war, dass der Kunde seine Video-Workflows nicht umgestalten oder Verträge neu verhandeln musste. „Das Onboarding war schnell und einfach, und der Kunde musste kein DRM oder andere Komponenten migrieren“, berichtet Cheney.
Ebenso wichtig war es, dass der Kunde die Vorteile der „Media Fabric“-Plattform von Ceeblue problemlos nutzen konnte. WebRTS ist segmentiert und DRM-fähig. Darüber hinaus ermöglicht das protokollunabhängige Design das Echtzeit-Streaming über die global verteilte Infrastruktur von Akamai, ohne dass bestehende Workflows geändert werden müssen. Da der Ursprung von Ceeblue innerhalb des Netzwerks von Akamai bereitgestellt wird, konnte der Kunde eine bessere Performance ohne zusätzlichen Mehraufwand verzeichnen.
„Akamai stellte für diesen Kunden unsere Sub-Second-Streams weltweit zur Verfügung, mit der Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit, um Flash Crowds und unvorhersehbare Spitzen aufzufangen“, berichtet Cheney weiter.
Nutzung der global verteilten Akamai-Infrastruktur für Video-Streaming
Aus dieser Zusammenarbeit heraus führte Ceeblue einen Managed Origin in der Akamai Cloud aus, der verteilten Cloud-Plattform von Akamai, die eine Mischung aus Edge- und zentralisierten Cloud-Computing-Diensten bietet. Darüber hinaus begann das Unternehmen mit der Bereitstellung von Streaming-Inhalten über das globale Servernetzwerk von Akamai, das Inhalte in der Nähe von Nutzern zwischenspeichert, um die Bereitstellung zu beschleunigen und die Latenz zu reduzieren.
WebRTS bietet eine Latenz im Bereich von Sekundenbruchteilen in der global verteilten Architektur von Akamai, ohne dass Sendeanstalten gezwungen sind, zwischen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit zu wählen. Cheney sagte: „Die Infrastruktur und Cloud-Computing-Services von Akamai ermöglichen es uns, unsere Vision für die Bereitstellung wichtiger Übertragungen mit WebRTS zum Leben zu erwecken.“
Blick in die Zukunft: Beschleunigte Rechenleistung an der Edge nutzen
Ceeblue betrachtet WebRTS als wichtigen Baustein für zukünftige OTT-Sportübertragungen und darüber hinaus. Durch die Partnerschaft mit Akamai konnte Ceeblue den Wechsel vom HTTP-Live-Streaming (HLS) zu Sub-Sekunden-Streaming vollziehen, indem einfach ein Schalter umgelegt wurde, statt aufwändige und kostspielige Verfahren zu durchlaufen. „Mit seiner effizienten Bereitstellung und Ursprungseffizienz bietet WebRTS eine praktikable, kostengünstigere Alternative, um Latenzprobleme zu beheben“, so Cheney.
Ceeblue erforscht zudem neue Möglichkeiten, Performance und Effizienz weiter zu steigern. Durch die Nutzung von Akamai Essential Compute und Accelerated Compute an der Edge wird es möglich, dass die rechenintensive Codierung, Transcoding und Paketverarbeitung näher an die Nutzer verlagert wird.
„Mit CPUs und VPUs an der Edge konnten wir die Codierung nach außen verschieben, RTT weiter reduzieren und intelligentere Entscheidungen bei der Bereitstellung treffen. Damit werden Rechenleistung und Bereitstellung eng miteinander verknüpft, um die Effizienz, Skalierbarkeit und Qualität des Erlebnisses zu verbessern“, fasst Cheney zusammen.
Video-Transkript:
We're here at Ceeblue. What we specialize is in live delivery, which is a niche here within even the video space.
As opposed to maybe our competitors, we actually work with all of the protocols that can achieve low latency.
So we started out managing a WebRTC/CDN, which we still do. We are fond of HESP. We think it's good technology. And we authored something called WebRTS, and released that a year ago.
Low latency or ultra-low latency. So sub-2 seconds, sub-1 second, even sub-500 milliseconds from a sports arena or studio to viewer is what we consider ultra-low latency or real-time.
Why is it important? Well, some of our customers are in the sports betting and what they call the iGaming space. And not only makes it a much more enjoyable, coherent experience for their consumers, but it also becomes a business calculation for them because it means that they can have that many more games or events for their customers to participate in.
In other spaces, it really has to do with customer experience and financial modeling, like live shopping.
You can have more shoppers participate.
Some of our customers do corporate communication, and there they just want the best experience possible. And that's just ...
It's not a financial situation, it's an aesthetic situation, and they find it very important.
So a large mutual customer of Akamai's and ours at Ceeblue had an emergency need for us to collaborate together to make sure that our customer was well served in a stable, ultra-low-latency environment.
And that became the catalyst for Akamai and Ceeblue to work together.
It was a real emergency use case.
And that's actually one of the reasons that we sleep better at night right now, because we're running certain projects across Akamai, and we know that they've got the infrastructure there, and it's just going to work.
We're very pleased to be running a managed origin within the Akamai infrastructure on Akamai Cloud that's delivering solely across the Akamai CDN.
Now we can partner up with some very large infrastructure companies, use traditional infrastructure, and you get low latency or ultra-low latency with WebRTS.
Video-Transkript:
Über Ceeblue
Ceeblue ist ein in den Niederlanden ansässiger Innovator im Bereich Echtzeit-Streaming und liefert Live-Videos mit einer Latenz von unter 500 ms weltweit. Sie sind als Entwickler des Subsecond-WebRTS-Frameworks und als Spezialisten für WebRTC und HESP bekannt und lösen die Einschränkungen bestehender Echtzeit-Technologien mit unerreichter Performance, Resilienz und Flexibilität. Ihre protokollunabhängige API-First-Plattform unterstützt OTT-Sender, Sportstreaming, iGaming, Live-Shopping, Live-Auktionen, Sportwetten und mehr für unbegrenzte Zielgruppen auf der ganzen Welt, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.