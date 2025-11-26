Ceeblue ist auf einen Bereich spezialisiert, der selbst beim Live-Video-Streaming eine Nische darstellt: die Bereitstellung mit extrem niedriger Latenz. Die Media Fabric-Plattform wurde für Streaming im Bereich von unter 500 Millisekunden entwickelt. „Insbesondere bei iGaming und Sportwetten erhöht eine geringere Latenz die Wahrscheinlichkeit, die Kundenbindung und den Umsatz zu steigern“, so Lawton Cheney, CCO von Ceeblue.

Seit Jahren führt Ceeblue ein nutzerdefiniertes CDN mit mehreren Protokollen aus, das unter anderem WebRTC und HESP (High-Efficiency Streaming Protocol) unterstützt. Das preisgekrönte Bereitstellungsmodell des Unternehmens ist zwar leistungsstark, erfordert jedoch, dass Kunden von ihren derzeitigen Anbietern wechseln, was aus geschäftlicher oder logistischer Sicht oft zu Belastungen führt.

Um dieses Hindernis zu überwinden, entwarf Ceeblue WebRTS, ein Protokoll, das für eine Latenz im Bereich von Sekundenbruchteilen auf Standard-CDNs im globalen Maßstab entwickelt wurde. Es verbraucht weniger Bandbreite, vermeidet Buffering bei Überlastung und hält Streams nah am Live-Geschehen fest für ein nahtloses Zuschauererlebnis. Für Sendeanstalten, iGaming und Sportwetten bedeutet dies eine höhere Kundenbindung, längere Wettfenster und höhere Umsätze.

„Was uns an WebRTS begeistert, ist, dass wir endlich auf einer traditionellen Infrastruktur arbeiten und mit etablierten Anbietern zusammenarbeiten können, die bereits erstklassige Netzwerke aufgebaut haben. „Akamai mit seiner weltweit verteilten Infrastruktur war die offensichtliche Wahl“, sagte Cheney.