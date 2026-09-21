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Qué puede, no puede y no debe hacer la IA

September 21, 2026 by Tom Leighton

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La IA es capaz de hacer cosas que pueden beneficiar a la humanidad de muchas maneras: acelerar la investigación médica y el descubrimiento de tratamientos que prolongarán la vida, capacitar a las empresas y a las administraciones para que funcionen de forma más eficiente y productiva, y facilitar una comunicación más rápida atravesando las barreras lingüísticas en todo el mundo. Incluso a nivel mundano, los agentes de IA tienen la capacidad de devolvernos tiempo para hacer cosas mejores gestionando las tareas cotidianas por nosotros.

Lo que los agentes de IA no pueden hacer mejor que los humanos es hacer juicios morales sobre lo que está bien y lo que está mal. Por ese motivo, la IA siempre debe mantenerse bajo control humano.

Como director ejecutivo de una empresa de infraestructura de IA en la que confían las empresas y compañías de IA más grandes del mundo, quiero unir mi voz a la de quienes, sabiamente, piden controles y equilibrios adecuados sobre el uso de la IA para gestionar mejor los riesgos potenciales.

Aplicar las lecciones aprendidas de los inicios de internet

La gestión de los riesgos y las consecuencias no deseadas de las nuevas innovaciones no es un nuevo desafío para la humanidad, ni siquiera para nuestra empresa. Un gran ejemplo es lo que ocurrió con la invención de internet.

Al igual que la promesa de la IA de hoy, la invención de internet aportó enormes ventajas a la humanidad, incluyendo el acceso fácil a la información, una mejor comunicación y una eficiencia que no se podían ni imaginar antes de que se convirtiera en un aspecto central de nuestras vidas. Y, como podría suceder con la IA en la actualidad, hay quienes han utilizado la nueva tecnología para causar daños a través del fraude, la piratería, la difusión de desinformación y la desactivación de infraestructuras y servicios esenciales.

Desde 1998, Akamai ha estado a la vanguardia de la creación de un internet rápido, fiable y seguro para miles de millones de personas en todo el mundo, billones de veces al día. Nuestro equipo, formado por miles de los mejores expertos en tecnología, ha trabajado sin descanso para desarrollar medidas de seguridad que contribuyan a proteger internet y a sus usuarios de todo tipo de ataques. Además, vamos un paso más allá restringiendo el uso por parte de los clientes de nuestra infraestructura a aplicaciones que no causen daños y que cumplan con las leyes de los países en los que operamos. 

Poner barreras de protección al uso de la IA

Tenemos la intención de adoptar un enfoque similar con la IA, exigiendo a los clientes que utilizan nuestra plataforma para la IA que sigan las mismas reglas de uso aceptable que han gobernado nuestra red durante mucho tiempo y que han ayudado a construir la reputación de Akamai de confianza e integridad en todo lo que hacemos.

Akamai también está desarrollando de forma activa la protección mediante entornos de pruebas para los agentes de IA, proporcionando barreras de protección a los sistemas a los que los agentes de IA pueden acceder. Limitar el acceso de los agentes a otros sistemas según las necesidades de conocimiento es solo uno de los muchos métodos que pueden utilizar las soluciones específicas para contener a los agentes e impedir que se descontrolen, de modo que solo realicen lo que se les pide, bajo unos estrictos límites y un control humano atento.

Pero poner barreras de protección al uso de la IA es solo una parte de la ecuación en lo que se refiere a hacer que el mundo sea seguro mientras la IA prolifera. Nuestro sector debe dedicar la misma atención a proteger los objetivos potenciales que los agentes podrían atacar. 

La defensa de los sistemas contra el uso indebido de la IA requiere contar con los firewalls de aplicaciones más potentes, proteger las API y tener la capacidad de segmentar los sistemas para contener las brechas y detener la penetración y la exfiltración de datos una vez que se hayan vulnerado las defensas. Y Akamai está trabajando duro en el desarrollo de estas capacidades de ciberseguridad para reforzar los sistemas de TI contra los atacantes armados con IA. 

Nuestro compromiso colaborativo con la seguridad

A lo largo de la existencia de nuestra empresa, Akamai ha trabajado con agencias públicas y privadas y organismos de normalización para proteger internet y reforzar la ciberseguridad, con el fin de proteger la vida online de todos. Nos comprometemos tanto nosotros como nuestra empresa a hacer lo mismo en lo que respecta al uso de agentes y de la IA. 

Como Akamai lo ha hecho con éxito desde nuestra fundación, también estamos comprometidos a trabajar con nuestros partners del sector, el sector público y los gobiernos de los países en los que operamos para crear y emplear medidas de seguridad para que el uso de la IA beneficie a la humanidad y no la dañe.

Acerca del autor

Dr. Tom Leighton, Chief Executive Officer and Co-Founder

Tom Leighton

Dr. Tom Leighton co-founded Akamai Technologies in 1998 and served as Akamai’s Chief Scientist until he became CEO in 2013. Under Dr. Leighton’s leadership, Akamai has evolved from its origins as a content delivery network (CDN) into one of the most essential and trusted cloud delivery and cybersecurity platforms, upon which many of the world’s best brands and enterprises build and secure their digital experiences.

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AI

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