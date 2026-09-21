Qué puede, no puede y no debe hacer la IA

Tenemos la intención de adoptar un enfoque similar con la IA, exigiendo a los clientes que utilizan nuestra plataforma para la IA que sigan las mismas reglas de uso aceptable que han gobernado nuestra red durante mucho tiempo y que han ayudado a construir la reputación de Akamai de confianza e integridad en todo lo que hacemos.

Akamai también está desarrollando de forma activa la protección mediante entornos de pruebas para los agentes de IA, proporcionando barreras de protección a los sistemas a los que los agentes de IA pueden acceder. Limitar el acceso de los agentes a otros sistemas según las necesidades de conocimiento es solo uno de los muchos métodos que pueden utilizar las soluciones específicas para contener a los agentes e impedir que se descontrolen, de modo que solo realicen lo que se les pide, bajo unos estrictos límites y un control humano atento.

Pero poner barreras de protección al uso de la IA es solo una parte de la ecuación en lo que se refiere a hacer que el mundo sea seguro mientras la IA prolifera. Nuestro sector debe dedicar la misma atención a proteger los objetivos potenciales que los agentes podrían atacar.

La defensa de los sistemas contra el uso indebido de la IA requiere contar con los firewalls de aplicaciones más potentes, proteger las API y tener la capacidad de segmentar los sistemas para contener las brechas y detener la penetración y la exfiltración de datos una vez que se hayan vulnerado las defensas. Y Akamai está trabajando duro en el desarrollo de estas capacidades de ciberseguridad para reforzar los sistemas de TI contra los atacantes armados con IA.