Qué puede, no puede y no debe hacer la IA

La gestión de los riesgos y las consecuencias no deseadas de las nuevas innovaciones no es un nuevo desafío para la humanidad, ni siquiera para nuestra empresa. Un gran ejemplo es lo que ocurrió con la invención de internet.
Al igual que la promesa de la IA de hoy, la invención de internet aportó enormes ventajas a la humanidad, incluyendo el acceso fácil a la información, una mejor comunicación y una eficiencia que no se podían ni imaginar antes de que se convirtiera en un aspecto central de nuestras vidas. Y, como podría suceder con la IA en la actualidad, hay quienes han utilizado la nueva tecnología para causar daños a través del fraude, la piratería, la difusión de desinformación y la desactivación de infraestructuras y servicios esenciales.
Desde 1998, Akamai ha estado a la vanguardia de la creación de un internet rápido, fiable y seguro para miles de millones de personas en todo el mundo, billones de veces al día. Nuestro equipo, formado por miles de los mejores expertos en tecnología, ha trabajado sin descanso para desarrollar medidas de seguridad que contribuyan a proteger internet y a sus usuarios de todo tipo de ataques. Además, vamos un paso más allá restringiendo el uso por parte de los clientes de nuestra infraestructura a aplicaciones que no causen daños y que cumplan con las leyes de los países en los que operamos.