Was KI kann, nicht kann und nicht tun sollte

KI kann viele Dinge tun, die der Menschheit in vielerlei Hinsicht zugutekommen können: Sie beschleunigt die medizinische Forschung und die Entdeckung von Therapien, die das Leben verlängern; sie versetzt Unternehmen und Behörden in die Lage, effizienter und produktiver zu arbeiten; und sie ermöglicht eine schnellere, weltweite Kommunikation über Sprachbarrieren hinweg. Selbst im Alltag bieten KI‑Agenten das Potenzial, uns Zeit für wichtigere Dinge zurückzugeben, indem sie alltägliche Aufgaben für uns übernehmen.

Was KI‑Agenten jedoch nicht besser können als Menschen, ist, moralische Urteile darüber zu fällen, was richtig und was falsch ist. Aus diesem Grund muss KI stets unter menschlicher Kontrolle bleiben.

Als CEO eines KI‑Infrastrukturunternehmens, auf das sich die weltweit größten Konzerne und KI‑Unternehmen verlassen, schließe ich mich denjenigen an, die zurecht angemessene Kontrollmechanismen für den Einsatz von KI fordern, um potenzielle Risiken besser zu bewältigen.