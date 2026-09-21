Cosa può, non può e non deve fare l'intelligenza artificiale

La gestione dei rischi e delle conseguenze indesiderate delle nuove innovazioni non rappresenta una nuova sfida per l'umanità o per la nostra azienda. Un ottimo esempio viene fornito dall'invenzione di Internet.
Come promette oggi l'intelligenza artificiale, l'invenzione di Internet ha offerto enormi vantaggi all'umanità, tra cui un facile accesso alle informazioni, una migliore comunicazione e un tipo di efficienza, che non si riuscivano ad immaginare prima che diventasse un aspetto centrale di tutte le nostre vite. Inoltre, come potrebbe succedere oggi con l'intelligenza artificiale, alcuni hanno utilizzato la nuova tecnologia per causare danni tramite frodi, atti di pirateria, disinformazione e interruzione di infrastrutture e servizi critici.
Dal 1998, Akamai è all'avanguardia nel suo intento di rendere Internet veloce, affidabile e sicuro per miliardi di persone in tutto il mondo, migliaia di volte al giorno. Il nostro team costituito da migliaia di esperti di tecnologie ha lavorato instancabilmente per sviluppare misure di sicurezza tali da proteggere Internet e i suoi utenti da attacchi di ogni tipo. Inoltre, facciamo un ulteriore sforzo limitando l'uso della nostra infrastruttura da parte dei clienti alle applicazioni che non causano danni e che sono conformi alle leggi dei paesi in cui operiamo.