Cosa può, non può e non deve fare l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale è in grado di fare cose che possono favorire l'uomo in molti modi: accelerare la ricerca medica e la scoperta di cure in grado di allungare la nostra vita, consentendo alle aziende e agli enti di funzionare in modo più efficiente e produttivo e velocizzando le comunicazioni abbattendo le barriere linguistiche di tutto il mondo. Anche nell'ordinario, gli agenti AI ci offrono più tempo per dedicarci ad altro perché gestiscono le attività quotidiane per nostro conto.

Ciò che gli agenti AI non possono fare meglio degli esseri umani è dare giudizi morali su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Per questo motivo, l'intelligenza artificiale deve essere sempre tenuta sotto il controllo dell'uomo.

In qualità di CEO di una società di infrastrutture di AI a cui si affidano le maggiori imprese e aziende che operano nel settore dell'intelligenza artificiale al mondo, desidero unirmi a chi, con saggezza, chiede di bilanciare adeguatamente pesi e contrappesi sull'uso dell'AI per gestirne meglio i potenziali rischi.