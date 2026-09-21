O que a IA pode, não pode e não deve fazer

A IA é capaz de fazer coisas que podem beneficiar a humanidade de muitas maneiras: acelerar pesquisas médicas e a descoberta de tratamentos que prolongam vidas, permitir que empresas e órgãos públicos operem com mais eficiência e produtividade e facilitar uma comunicação mais rápida entre pessoas que falam diferentes idiomas em todo o mundo. Mesmo nas tarefas mais corriqueiras, os agentes de IA têm o potencial de nos devolver tempo para coisas mais importantes ao assumir atividades do dia a dia em nosso lugar.

O que os agentes de IA não conseguem fazer melhor do que os seres humanos é tomar decisões morais sobre o que é certo e errado. Por esse motivo, a IA deve permanecer sempre sob controle humano.

Como CEO de uma empresa de infraestrutura de IA na qual confiam algumas das maiores empresas e companhias de IA do mundo, quero me juntar àqueles que, com razão, defendem a adoção de mecanismos adequados de controle e equilíbrio no uso da IA para gerenciar melhor seus possíveis riscos.