O que a IA pode, não pode e não deve fazer

Gerenciar os riscos e as consequências não intencionais de novas inovações não é um desafio novo para a humanidade, nem mesmo para a nossa empresa. Um ótimo exemplo é o que aconteceu com a criação da internet.
Assim como ocorre hoje com o potencial da IA, a criação da internet trouxe enormes benefícios para a humanidade, entre eles o acesso facilitado à informação, melhorias na comunicação e ganhos de eficiência que seriam inimagináveis antes de ela se tornar parte essencial da vida de todos nós. E, assim como pode acontecer hoje com a IA, houve quem utilizasse essa nova tecnologia para causar danos por meio de fraudes, pirataria, disseminação de desinformação e interrupção de infraestruturas e serviços essenciais.
Desde 1998, a Akamai está na linha de frente para tornar a internet rápida, confiável e segura para bilhões de pessoas em todo o mundo, trilhões de vezes por dia. Nossa equipe, formada por milhares de especialistas de ponta em tecnologia, trabalha incansavelmente no desenvolvimento de medidas de segurança que ajudam a proteger a internet e seus usuários contra os mais diversos tipos de ataque. E vamos além, restringindo o uso de nossa infraestrutura pelos clientes a aplicações que não causem danos e que estejam em conformidade com as leis dos países onde atuamos.