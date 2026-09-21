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O que a IA pode, não pode e não deve fazer

September 21, 2026 by Tom Leighton

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A IA é capaz de fazer coisas que podem beneficiar a humanidade de muitas maneiras: acelerar pesquisas médicas e a descoberta de tratamentos que prolongam vidas, permitir que empresas e órgãos públicos operem com mais eficiência e produtividade e facilitar uma comunicação mais rápida entre pessoas que falam diferentes idiomas em todo o mundo. Mesmo nas tarefas mais corriqueiras, os agentes de IA têm o potencial de nos devolver tempo para coisas mais importantes ao assumir atividades do dia a dia em nosso lugar.

O que os agentes de IA não conseguem fazer melhor do que os seres humanos é tomar decisões morais sobre o que é certo e errado. Por esse motivo, a IA deve permanecer sempre sob controle humano.

Como CEO de uma empresa de infraestrutura de IA na qual confiam algumas das maiores empresas e companhias de IA do mundo, quero me juntar àqueles que, com razão, defendem a adoção de mecanismos adequados de controle e equilíbrio no uso da IA para gerenciar melhor seus possíveis riscos.

Aplicando as lições dos primórdios da internet

Gerenciar os riscos e as consequências não intencionais de novas inovações não é um desafio novo para a humanidade, nem mesmo para a nossa empresa. Um ótimo exemplo é o que aconteceu com a criação da internet.

Assim como ocorre hoje com o potencial da IA, a criação da internet trouxe enormes benefícios para a humanidade, entre eles o acesso facilitado à informação, melhorias na comunicação e ganhos de eficiência que seriam inimagináveis antes de ela se tornar parte essencial da vida de todos nós. E, assim como pode acontecer hoje com a IA, houve quem utilizasse essa nova tecnologia para causar danos por meio de fraudes, pirataria, disseminação de desinformação e interrupção de infraestruturas e serviços essenciais.

Desde 1998, a Akamai está na linha de frente para tornar a internet rápida, confiável e segura para bilhões de pessoas em todo o mundo, trilhões de vezes por dia. Nossa equipe, formada por milhares de especialistas de ponta em tecnologia, trabalha incansavelmente no desenvolvimento de medidas de segurança que ajudam a proteger a internet e seus usuários contra os mais diversos tipos de ataque. E vamos além, restringindo o uso de nossa infraestrutura pelos clientes a aplicações que não causem danos e que estejam em conformidade com as leis dos países onde atuamos. 

Estabelecendo limites para o uso da IA

Pretendemos adotar uma abordagem semelhante em relação à IA, exigindo que os clientes que utilizam nossa plataforma para aplicações de IA sigam as mesmas regras de uso aceitável que há muito regem nossa rede e que ajudaram a construir a reputação de confiança e integridade que a Akamai conquistou ao longo dos anos.

A Akamai também está desenvolvendo ativamente mecanismos de proteção em sandbox para agentes de IA, estabelecendo limites para os sistemas aos quais esses agentes podem ter acesso. Restringir o acesso dos agentes a outros sistemas com base no princípio da necessidade de conhecimento é apenas um dos muitos métodos que soluções desenvolvidas especificamente para essa finalidade podem utilizar para conter os agentes e impedir que saiam de controle. Assim, eles executam apenas aquilo que lhes foi solicitado, dentro de limites rígidos e sob atenta supervisão humana.

Porém, estabelecer limites para o uso da IA é apenas uma parte do que precisa ser feito para manter o mundo seguro à medida que essa tecnologia se dissemina. Nosso setor precisa dedicar a mesma atenção à proteção dos possíveis alvos que esses agentes poderiam atacar. 

Defender sistemas contra o uso indevido da IA exige firewalls de aplicações robustos, proteção das APIs e capacidade de segmentar sistemas para conter violações, impedir que invasores avancem ainda mais pelo ambiente e evitar a exfiltração de dados caso as defesas sejam comprometidas. E a Akamai está trabalhando intensamente no desenvolvimento desses recursos de cibersegurança para tornar os sistemas de TI mais resistentes a invasores munidos de IA. 

Nosso compromisso conjunto com a segurança

Ao longo de toda a sua história, a Akamai tem trabalhado em conjunto com órgãos públicos e privados e entidades de padronização para proteger a internet e fortalecer a cibersegurança, contribuindo para tornar a vida online mais segura para todos. Assumimos o compromisso de fazer o mesmo no que diz respeito ao uso da IA e de agentes de IA. 

Assim como faz com sucesso desde sua fundação, a Akamai também está comprometida em trabalhar com seus parceiros do setor, com o setor público e com os governos dos países onde atua para desenvolver e implementar mecanismos de proteção que garantam que a IA seja utilizada para beneficiar a humanidade, e não para prejudicá-la.

Sobre o autor

Dr. Tom Leighton, Chief Executive Officer and Co-Founder

Tom Leighton

Dr. Tom Leighton co-founded Akamai Technologies in 1998 and served as Akamai’s Chief Scientist until he became CEO in 2013. Under Dr. Leighton’s leadership, Akamai has evolved from its origins as a content delivery network (CDN) into one of the most essential and trusted cloud delivery and cybersecurity platforms, upon which many of the world’s best brands and enterprises build and secure their digital experiences.

Veja a biografia do autor

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