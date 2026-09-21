Ce que l'IA peut, ne peut pas et ne devrait pas faire

La gestion des risques et des conséquences imprévues des innovations n'est pas un défi nouveau, ni pour l'humanité, ni pour notre entreprise. L'invention d'Internet en est un excellent exemple.
Tout comme les promesses de l'IA aujourd'hui, l'avènement d'Internet a apporté des avantages considérables à l'humanité : un accès simplifié à l'information, une communication améliorée et des gains d'efficacité encore inimaginables avant qu'Internet ne devienne une partie intégrante de notre quotidien. Mais, comme c'est également le cas avec l'IA à présent, certains acteurs ont détourné cette nouvelle technologie à des fins néfastes : fraude, piratage, diffusion de fausses informations ou encore disruption d'infrastructures et de services essentiels.
Depuis 1998, Akamai joue un rôle de premier plan pour offrir à des milliards d'utilisateurs dans le monde un Internet rapide, fiable et sécurisé, des milliards de fois chaque jour. Notre équipe, composée de milliers d'experts en technologie, travaille sans relâche pour développer des mesures de sécurité destinées à préserver Internet et ses utilisateurs contre toutes sortes d'attaques. Nous allons même plus loin en limitant l'utilisation de notre infrastructure à des applications qui ne causent aucun préjudice et qui respectent les lois en vigueur dans les pays où nous exerçons nos activités.