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Ce que l'IA peut, ne peut pas et ne devrait pas faire

September 21, 2026 by Tom Leighton

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L'IA peut contribuer au progrès de l'humanité à bien des égards : accélération de la recherche médicale, découverte de traitements permettant de prolonger l'espérance de vie, amélioration de l'efficacité et de la productivité des entreprises et des administrations, ou encore élimination de la barrière de la langue dans les échanges partout dans le monde. Même pour les tâches les plus banales, les agents d'IA ont le potentiel de nous faire gagner un temps précieux en prenant en charge certaines activités du quotidien à notre place.

Ce que les agents d'IA ne peuvent pas faire mieux que les humains, c'est déterminer ce qui est moralement juste ou injuste. C'est pourquoi l'IA doit rester en permanence sous contrôle humain.

En tant que PDG d'une entreprise spécialisée dans les infrastructures pour l'IA, dont dépendent les plus grandes entreprises mondiales et les principaux acteurs de l'IA, je souhaite joindre ma voix à celles qui appellent, à juste titre, à la mise en place de mécanismes de contrôle et des garde-fous appropriés afin de mieux maîtriser les risques liés à l'IA.

Appliquer les enseignements tirés des débuts d'Internet

La gestion des risques et des conséquences imprévues des innovations n'est pas un défi nouveau, ni pour l'humanité, ni pour notre entreprise. L'invention d'Internet en est un excellent exemple.

Tout comme les promesses de l'IA aujourd'hui, l'avènement d'Internet a apporté des avantages considérables à l'humanité : un accès simplifié à l'information, une communication améliorée et des gains d'efficacité encore inimaginables avant qu'Internet ne devienne une partie intégrante de notre quotidien. Mais, comme c'est également le cas avec l'IA à présent, certains acteurs ont détourné cette nouvelle technologie à des fins néfastes : fraude, piratage, diffusion de fausses informations ou encore disruption d'infrastructures et de services essentiels.

Depuis 1998, Akamai joue un rôle de premier plan pour offrir à des milliards d'utilisateurs dans le monde un Internet rapide, fiable et sécurisé, des milliards de fois chaque jour. Notre équipe, composée de milliers d'experts en technologie, travaille sans relâche pour développer des mesures de sécurité destinées à préserver Internet et ses utilisateurs contre toutes sortes d'attaques. Nous allons même plus loin en limitant l'utilisation de notre infrastructure à des applications qui ne causent aucun préjudice et qui respectent les lois en vigueur dans les pays où nous exerçons nos activités. 

Encadrer l'utilisation de l'IA

Nous entendons adopter une approche similaire pour l'IA, en exigeant des clients qui s'appuient sur notre plateforme pour déployer l'IA qu'ils appliquent les mêmes règles d'usage acceptable qui régissent notre réseau depuis longtemps et qui ont contribué à bâtir la réputation d'Akamai au fil des années en matière de confiance et d'intégrité.

Akamai développe également activement une protection de type sandbox pour les agents d'IA, en définissant précisément les systèmes auxquels ils sont autorisés à accéder à l'aide de garde-fous. Pour éviter qu'un agent d'IA ne dépasse le périmètre qui lui a été assigné, il est essentiel de restreindre ses accès aux systèmes dont il a réellement besoin. Les solutions prévues à cet effet offrent divers mécanismes de confinement qui garantissent que les agents restent cantonnés aux tâches qui leur sont confiées et agissent sous supervision humaine permanente.

Cependant, les garde-fous ne suffisent pas à eux seuls à assurer la sécurité dans un monde où l'IA se généralise. Notre secteur doit accorder tout autant d'attention à la protection des cibles potentielles que ces agents pourraient attaquer. 

Afin de se prémunir contre les usages malveillants de l'IA, il est indispensable de disposer des pare-feux d'application les plus performants, de protéger ses API et de pouvoir segmenter les systèmes pour contenir les compromissions, empêcher une progression plus profonde dans l'environnement et bloquer l'exfiltration des données une fois les défenses franchies. Akamai travaille activement au développement de ces capacités de cybersécurité afin de renforcer la résilience des systèmes informatiques face à des attaquants équipés d'outils d'IA. 

Un engagement collectif en faveur de la sécurité

Depuis sa création, Akamai collabore avec des organismes publics, des entreprises privées et des instances de normalisation afin de sécuriser Internet et de renforcer la cybersécurité, dans le but de protéger la vie en ligne de chacun. Nous nous engageons, en tant qu'entreprise, à adopter la même approche pour l'utilisation de l'IA et des agents d'IA. 

Comme nous le faisons avec succès depuis notre fondation, nous nous engageons également à travailler aux côtés de nos partenaires industriels, des acteurs du secteur public et des gouvernements des pays dans lesquels nous exerçons nos activités afin de concevoir et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que l'IA soit utilisée au service de l'humanité, et non à son détriment.

À propos de l'auteur

Dr. Tom Leighton, Chief Executive Officer and Co-Founder

Tom Leighton

Dr. Tom Leighton co-founded Akamai Technologies in 1998 and served as Akamai’s Chief Scientist until he became CEO in 2013. Under Dr. Leighton’s leadership, Akamai has evolved from its origins as a content delivery network (CDN) into one of the most essential and trusted cloud delivery and cybersecurity platforms, upon which many of the world’s best brands and enterprises build and secure their digital experiences.

Voir la biographie de l'auteur

Mots-clés

AI

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