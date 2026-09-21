Ce que l'IA peut, ne peut pas et ne devrait pas faire

L'IA peut contribuer au progrès de l'humanité à bien des égards : accélération de la recherche médicale, découverte de traitements permettant de prolonger l'espérance de vie, amélioration de l'efficacité et de la productivité des entreprises et des administrations, ou encore élimination de la barrière de la langue dans les échanges partout dans le monde. Même pour les tâches les plus banales, les agents d'IA ont le potentiel de nous faire gagner un temps précieux en prenant en charge certaines activités du quotidien à notre place.

Ce que les agents d'IA ne peuvent pas faire mieux que les humains, c'est déterminer ce qui est moralement juste ou injuste. C'est pourquoi l'IA doit rester en permanence sous contrôle humain.

En tant que PDG d'une entreprise spécialisée dans les infrastructures pour l'IA, dont dépendent les plus grandes entreprises mondiales et les principaux acteurs de l'IA, je souhaite joindre ma voix à celles qui appellent, à juste titre, à la mise en place de mécanismes de contrôle et des garde-fous appropriés afin de mieux maîtriser les risques liés à l'IA.