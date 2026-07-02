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Ari Weil

Vice President Cloud Product Marketing

ARI Weil es un ejecutivo de estrategia de productos y comercialización con experiencia en diversas disciplinas operativas y de gestión. Aporta a su puesto más de 20 años de experiencia en gestión empresarial multidisciplinar, en todos los aspectos del ciclo de vida del producto y del marketing. Sus principales áreas de interés incluyen la seguridad de los datos, el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos, la adopción de la nube, la transformación digital y las arquitecturas de aplicaciones modernas.

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