ARI Weil es un ejecutivo de estrategia de productos y comercialización con experiencia en diversas disciplinas operativas y de gestión. Aporta a su puesto más de 20 años de experiencia en gestión empresarial multidisciplinar, en todos los aspectos del ciclo de vida del producto y del marketing. Sus principales áreas de interés incluyen la seguridad de los datos, el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos, la adopción de la nube, la transformación digital y las arquitecturas de aplicaciones modernas.