Ari Weil est responsable de la stratégie produit et de la mise sur le marché. Fort de plus de vingt ans d'expérience dans des fonctions de gestion et d'exploitation couvrant l'ensemble du cycle de vie des produits et du marketing, il possède une expertise transverse des environnements d'entreprise. Ses principaux domaines de spécialisation incluent la sécurité des données, la conformité, la gestion des risques, l'adoption du cloud, la transformation digitale et les architectures applicatives avancées.