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Ari Weil

Vice President Cloud Product Marketing

Ari Weil est responsable de la stratégie produit et de la mise sur le marché. Fort de plus de vingt ans d'expérience dans des fonctions de gestion et d'exploitation couvrant l'ensemble du cycle de vie des produits et du marketing, il possède une expertise transverse des environnements d'entreprise. Ses principaux domaines de spécialisation incluent la sécurité des données, la conformité, la gestion des risques, l'adoption du cloud, la transformation digitale et les architectures applicatives avancées.

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July 02, 2026Ari Weil

Alors que 75 % des entreprises utilisent l'IA générative, 42 % des incidents liés aux API ciblent des technologies d'IA. Découvrez comment les recherches menées par Akamai en 2026 démontrent qu'infrastructure et sécurité doivent fonctionner comme un seul et même socle.

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September 15, 2025Ari Weil

Un nouveau rapport Forrester, commandé par Akamai, révèle la manière dont les entreprises cherchent à innover en matière d'IA à grande échelle sans s'exposer à des niveaux de risque inacceptables.

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December 02, 2024Ari Weil

Le rapport IDC MarketScape a évalué les fournisseurs dans la catégorie des services de diffusion en bordure de l'Internet. Découvrez pourquoi Akamai a été choisi comme leader.

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