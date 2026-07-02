Ari Weil è un dirigente responsabile della strategia di prodotto e del go-to-market con esperienza in varie discipline operative e di gestione. Ha apportato al suo ruolo oltre 20 anni di esperienza nella gestione aziendale interfunzionale, in ogni aspetto del ciclo di vita dei prodotti e del marketing. Le sue principali aree di interesse includono la sicurezza dei dati, la conformità, la gestione dei rischi, l'adozione del cloud, la trasformazione digitale e le architetture delle applicazioni moderne.