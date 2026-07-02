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Ari Weil

Vice President Cloud Product Marketing

Ari Weil è un dirigente responsabile della strategia di prodotto e del go-to-market con esperienza in varie discipline operative e di gestione. Ha apportato al suo ruolo oltre 20 anni di esperienza nella gestione aziendale interfunzionale, in ogni aspetto del ciclo di vita dei prodotti e del marketing. Le sue principali aree di interesse includono la sicurezza dei dati, la conformità, la gestione dei rischi, l'adozione del cloud, la trasformazione digitale e le architetture delle applicazioni moderne.

Post di Ari Weil

La maggior parte del ROI dell'intelligenza artificiale si perde nell'infrastruttura, non nel modello

July 02, 2026Ari Weil

Mentre il 75% delle aziende esegue la GenAI, il 42% degli incidenti alle API prende di mira l'intelligenza artificiale. Scopri perché una ricerca condotta da Akamai nel 2026 dimostra come l'infrastruttura e la sicurezza devono convergere.

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In che modo le aziende stanno bilanciando rischi e innovazione dell'intelligenza artificiale

September 15, 2025Ari Weil

Un nuovo rapporto di Forrester, commissionato da Akamai, rivela come le aziende perseguono l'innovazione dell'intelligenza artificiale su vasta scala senza esporle a livelli di rischio inaccettabili.

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Il passaggio all'edge sta accelerando

December 02, 2024Ari Weil

Il rapporto di IDC MarketScape ha valutato i provider che forniscono servizi di delivery sull'edge. Scoprite perché Akamai è stata scelta come azienda leader del settore.

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