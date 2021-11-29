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Chris Nicholson

Director Public Relations

Chris Nicholson es director sénior de relaciones públicas en Akamai, donde lidera los esfuerzos de relaciones públicas de la unidad de negocio del sector del contenido multimedia y el entretenimiento de la empresa. Lleva más de 15 años en el lado tecnológico del sector del contenido multimedia y el entretenimiento, primero como periodista comercial y luego en varios puestos de comunicaciones corporativas, relaciones públicas y marketing de organizaciones como la National Association of Broadcasters, SeaChange International y, más recientemente, Brightcove.

Publicaciones de Chris Nicholson

Blog de Akamai | Aumento del tráfico web durante el Black Friday con respecto a 2020

November 29, 2021Chris Nicholson

El tráfico de retail online que ofreció Akamai durante el Black Friday aumentó un 2 % a nivel global en comparación con 2020, y un 14 % en comparación con el tráfico de retail medio del Black Friday. El modesto aumento de un año a otro se puede atribuir al aumento significativo en el tráfico de 2020 debido a los confinamientos y restricciones relacionadas con el COVID-19 que mantuvieron a muchos compradores al margen de las tiendas físicas.

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