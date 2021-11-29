El tráfico de retail online que ofreció Akamai durante el Black Friday aumentó un 2 % a nivel global en comparación con 2020, y un 14 % en comparación con el tráfico de retail medio del Black Friday. El modesto aumento de un año a otro se puede atribuir al aumento significativo en el tráfico de 2020 debido a los confinamientos y restricciones relacionadas con el COVID-19 que mantuvieron a muchos compradores al margen de las tiendas físicas.