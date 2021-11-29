Chris Nicholson es director sénior de relaciones públicas en Akamai, donde lidera los esfuerzos de relaciones públicas de la unidad de negocio del sector del contenido multimedia y el entretenimiento de la empresa. Lleva más de 15 años en el lado tecnológico del sector del contenido multimedia y el entretenimiento, primero como periodista comercial y luego en varios puestos de comunicaciones corporativas, relaciones públicas y marketing de organizaciones como la National Association of Broadcasters, SeaChange International y, más recientemente, Brightcove.