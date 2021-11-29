Chris Nicholson est responsable des relations publiques chez Akamai, où il dirige les efforts de relations publiques pour le secteur Médias et divertissement de l'entreprise. Il travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine des technologies du secteur Médias et divertissement, d'abord en tant que journaliste spécialisé, puis en tant que responsable de la communication d'entreprise, des relations publiques et du marketing pour des organisations comme la National Association of Broadcasters, SeaChange International et, plus récemment, Brightcove.