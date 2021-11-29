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Chris Nicholson

Director Public Relations

Chris Nicholson est responsable des relations publiques chez Akamai, où il dirige les efforts de relations publiques pour le secteur Médias et divertissement de l'entreprise. Il travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine des technologies du secteur Médias et divertissement, d'abord en tant que journaliste spécialisé, puis en tant que responsable de la communication d'entreprise, des relations publiques et du marketing pour des organisations comme la National Association of Broadcasters, SeaChange International et, plus récemment, Brightcove.

Articles rédigés par Chris Nicholson

Akamai Blog | Le trafic Web du Black Friday dépasse les chiffres de 2020

November 29, 2021Chris Nicholson

Le trafic du commerce de détail en ligne délivré par Akamai au cours du Black Friday a augmenté de 2 % dans le monde par rapport au Black Friday 2020, et de 14 % par rapport au trafic moyen du commerce de détail pour le Black Friday. Cette modeste augmentation d'une année sur l'autre peut être attribuée à la hausse significative du trafic en 2020 en raison des confinements et des restrictions liés à la COVID-19 qui ont empêché de nombreux acheteurs de se rendre dans les magasins physiques.

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