Le trafic du commerce de détail en ligne délivré par Akamai au cours du Black Friday a augmenté de 2 % dans le monde par rapport au Black Friday 2020, et de 14 % par rapport au trafic moyen du commerce de détail pour le Black Friday. Cette modeste augmentation d'une année sur l'autre peut être attribuée à la hausse significative du trafic en 2020 en raison des confinements et des restrictions liés à la COVID-19 qui ont empêché de nombreux acheteurs de se rendre dans les magasins physiques.