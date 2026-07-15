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Kimberly Gomez

Director of Security Research

Kimberly Gomez es directora de investigación de seguridad en Akamai, donde dirige equipos de investigación para ofrecer análisis e informes completos que ayudan a las organizaciones a ir un paso por delante de los ciberdelincuentes. Con más de una década en ciberseguridad y una amplia experiencia en impresión, medios y periodismo online, a Kimberly le apasiona contar historias sobre seguridad, de una forma que puede ayudar incluso a sus abuelos a comprender lo que está sucediendo en el panorama de amenazas.

Cuando no está siguiendo las últimas ciberamenazas, puede encontrarla con la nariz metida en un libro, planificando su próxima aventura o persiguiendo a su hijo por los parques temáticos de Orlando.

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Esto es un atraco: Los servicios financieros en el punto de mira

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April 08, 2026Kimberly Gomez

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