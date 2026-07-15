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Kimberly Gomez

Director of Security Research

Kimberly Gomez é diretora de pesquisa de segurança da Akamai, onde lidera equipes de pesquisa para entrega de análises e relatórios abrangentes que ajudam as organizações a se manterem um passo à frente dos cibercriminosos. Com mais de uma década em cibersegurança e um histórico que abrange mídia impressa, transmissão e jornalismo on-line, Kimberly é apaixonada por contar histórias sobre segurança, do tipo que pode ajudar até mesmo seus avós a entender o que está acontecendo no cenário de ameaças.

Quando não está rastreando as ciberameaças mais recentes, ela geralmente está mergulhada em um livro, planejando sua próxima aventura ou perseguindo seu filho pelos parques temáticos de Orlando.

Publicações de Kimberly Gomez

Exploração automatizada grande escala: como a IA agêntica remodela a segurança no comércio

July 15, 2026Kimberly Gomez

O relatório de segurança da SOTI (State of the Internet) analisa como a IA agêntica está impactando a segurança no comércio, dimensionando verticalmente o uso indevido de APIs e elevando os custos de infraestrutura.

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Isso é um assalto: serviços financeiros sob ataque

May 20, 2026Kimberly Gomez

O mais recente relatório de segurança SOTI sobre serviços financeiros discute como botnets com tecnologia de IA, lacunas de APIs e ataques recordes de DDoS estão afetando o setor.

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O relatório Proteção do setor editorial: O custo real dos bots de IA

April 08, 2026Kimberly Gomez

O último relatório da SOTI revela como o aumento de 300% na atividade de bots de IA afeta o setor editorial — e como proteger sua empresa.

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Retrospectiva do Ano de 2025: IA, APIs e muita audácia

December 11, 2025Kimberly Gomez

Os pesquisadores da Akamai discutem as histórias sobre segurança que mais se destacaram em 2025 e oferecem recomendações e previsões para 2026.

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Fraude e violação on-line 2025: a IA está no comando

November 04, 2025Kimberly Gomez

O último relatório SOTI de 2025 fornece uma análise detalhada do cenário em expansão de fraudes e violações e seu impacto nos principais setores e regiões.

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