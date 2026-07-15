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Kimberly Gomez

Director of Security Research

Kimberly Gomez occupe le poste de Director of Security Research chez Akamai, où elle dirige des équipes de recherche pour fournir des analyses et des rapports complets qui aident les entreprises à garder une longueur d'avance sur les cybercriminels. Dotée de plus de dix ans d'expérience dans le domaine de la cybersécurité, et d'une expérience dans l'impression, la diffusion et le journalisme en ligne, Kimberly a une ambition : rendre la cybersécurité accessible à tous, afin que même vos grands-parents puissent comprendre ce qui se passe dans l'écosystème des menaces.

Lorsqu'elle n'est pas occupée à traquer les dernières cybermenaces, vous pouvez la trouver en train de dévorer un livre, de planifier sa prochaine aventure ou de courir après son fils dans les parcs d'attractions d'Orlando.

Articles rédigés par Kimberly Gomez

Exploitation automatisée à grande échelle : comment l'IA agentique redéfinit la sécurité dans le commerce

July 15, 2026Kimberly Gomez

Le rapport de SOTI Security examine comment l'IA agentique bouleverse la sécurité du commerce, amplifie les abus d'API et fait grimper les coûts d'infrastructure.

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Alerte : les services financiers frappés par une vague d'attaques

May 20, 2026Kimberly Gomez

Le dernier rapport État des lieux d'Internet dédié à la sécurité dans les services financiers analyse l'impact des botnets optimisés par l'IA, des lacunes de visibilité des API et des attaques DDoS record sur le secteur.

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Protéger l'édition : Le coût réel des bots d'IA

April 08, 2026Kimberly Gomez

Le dernier rapport État des lieux d'Internet révèle comment la hausse de 300 % de l'activité des bots d'IA affecte le secteur de l'édition et comment protéger votre entreprise.

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Une année passée au crible 2025 : l'IA, les API et une grande dose d'audace

December 11, 2025Kimberly Gomez

Les chercheurs d'Akamai abordent les événements qui ont marqué l'année 2025 dans le domaine de la cybersécurité, et fournissent des recommandations et des prévisions pour 2026.

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Rapport 2025 sur la fraude et les abus en ligne : l'IA aux commandes

November 04, 2025Kimberly Gomez

Le dernier rapport État des lieux d'Internet de 2025 explore en profondeur le paysage en pleine expansion de la fraude et des abus, ainsi que son impact sur les principaux secteurs et régions.

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