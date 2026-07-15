Kimberly Gomez è direttore del reparto Security Research di Akamai, in cui supervisiona i team di ricerca per fornire analisi e rapporti completi che aiutano le organizzazioni a tenersi un passo avanti rispetto ai criminali informatici. Con oltre dieci anni di esperienza nella cybersecurity e un background nella stampa, nelle trasmissioni e nel giornalismo online, Kimberly è appassionata di articoli sulla sicurezza, che possono, ad esempio, aiutare anche i nonni a capire cosa sta accadendo nel panorama delle minacce.

Quando non controlla le ultime minacce informatiche, ama leggere i libri, pianificare il suo prossimo viaggio o visitare con suo figlio i parchi tematici di Orlando.