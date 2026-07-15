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Kimberly Gomez

Director of Security Research

Kimberly Gomez è direttore del reparto Security Research di Akamai, in cui supervisiona i team di ricerca per fornire analisi e rapporti completi che aiutano le organizzazioni a tenersi un passo avanti rispetto ai criminali informatici. Con oltre dieci anni di esperienza nella cybersecurity e un background nella stampa, nelle trasmissioni e nel giornalismo online, Kimberly è appassionata di articoli sulla sicurezza, che possono, ad esempio, aiutare anche i nonni a capire cosa sta accadendo nel panorama delle minacce.

Quando non controlla le ultime minacce informatiche, ama leggere i libri, pianificare il suo prossimo viaggio o visitare con suo figlio i parchi tematici di Orlando.

Post di Kimberly Gomez

Attacchi automatizzati su larga scala: come l'agentic AI sta riplasmando la sicurezza nell'e-commerce

July 15, 2026Kimberly Gomez

Il rapporto SOTI sulla sicurezza esamina il modo con cui l'agentic AI sta rivoluzionando la sicurezza nel commercio, scalando l'abuso delle API e facendo lievitare i costi dell'infrastruttura.

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Questa è una rapina: i servizi finanziari sotto attacco

May 20, 2026Kimberly Gomez

L'ultimo rapporto SOTI sulla sicurezza nei servizi finanziari esamina il modo con cui le botnet basate sull'intelligenza artificiale, le lacune nelle API e gli imponenti attacchi DDoS stanno influenzando il settore.

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La protezione dell'editoria: il costo reale dei bot basati sull'AI

April 08, 2026Kimberly Gomez

L'ultimo rapporto SOTI rivela come l'aumento del 300% delle attività dei bot basati sull'AI influisce sul settore dell'editoria e come potete proteggere il vostro business.

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Esame dell'anno 2025: AI, API e un sacco di minacce

December 11, 2025Kimberly Gomez

I ricercatori di Akamai esaminano alcuni casi di sicurezza in cui l'azienda si è distinta nel 2025, offrendo consigli e previsioni per il 2026.

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Frodi e abusi online nel 2025: l'intelligenza artificiale la fa da padrona

November 04, 2025Kimberly Gomez

L'ultimo rapporto SOTI del 2025 fornisce un'analisi approfondita dell'espansione del panorama delle frodi e degli abusi e del suo impatto sui settori e sulle aree geografiche più importanti.

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